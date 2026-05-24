今年1月、テレビ番組で「一家離散」を告白し話題を呼んだグラビアアイドルの山田かな（30）。親の離婚さえ「戸籍謄本」で知ったという彼女が、勉強することを諦めさせた母の言葉から、家族との断絶を選んだ真意まで赤裸々に語った。（全3回の1回目／2回目に続く）

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山田かなさん ©志水隆／文藝春秋

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父は家賃以外のお金を全く家に入れてなかった

――山田さんは今年1月、テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演した際、一家離散していると告白して話題となりました。まず家庭環境ですが、どういった感じだったのでしょうか。

山田かなさん（以下、山田） 父はトラックの運転手で、母はスーパーでパートをしていました。父はお酒を飲むと暴れちゃう人で、母はヒステリーな感じでたまにワーッとなっちゃうんです。父は家賃以外は全くお金を入れてなかったみたいで、食費などは全部母が払っていたらしいです。

私が生まれる前までは父方の親族が会社をやっていて、親族からの支援もあり比較的裕福だったみたいです。そのせいか、父は裕福な家の子の感覚だったので、お金の使い方も雑だったと思います。父は基本的には家に帰ってこず、毎日飲み歩いてたみたいです。それで母とはよく喧嘩をしてました。

私立中学受験の話を母にしたら「そんなお金あるわけないでしょ」

――子供の頃、どんな子供だったんですか。

山田 おとなしい子だったと思います。8歳と6歳離れた姉がいるんですが、年が離れていたので一人っ子みたいな感じで、一人遊びが得意でした。妄想とかめちゃくちゃしているタイプでした。

子供の頃は通訳になりたくて。現実逃避癖があるというか、海外に渡航したい気持ちがすごく強かったと思います。家にいるのがしんどかったんです。

――勉強はできましたか。

山田 小学生ぐらいの時は成績も学年で2番とかだったんです。その時に「私立中学を受験しないか」と先生から提案されて、その話を家に持ち帰って母に相談したら「そんなお金あるわけないでしょ」とめちゃくちゃ怒られて。

その時に諦めちゃいましたね。なんとなく肌感覚で「私はこうやって夢を持つのは良くないのかもしれない」って。母からしたら、お金がかかることを無神経に言われるのがハードだったのかもしれません。それで「勉強しても意味ないんだ」と思い、中学校に上がった時から全く勉強しなくなりました。

「中2くらいまで下着もボロボロ」お金がなくて苦労した学生時代

――その状況でよくグレたりしなかったですね。

山田 上の姉2人がグレてたんですよ（苦笑）。金髪でバリバリのギャルでした。子供ながらに絶対にこの人たちと同じ人生を歩んじゃいけないと思ってました。

――姉妹仲はそれほど良好ではなかったんですか？

山田 長女はすごく家族から嫌われてて、逆に次女はめちゃめちゃ愛されていました。私は三女で愛されたのか、嫌われたのか、よくわからない感じです。

私が生まれてくるまでは上の姉と、母と下の姉が対立する、という構図になっていたみたいなんです。自分に余裕がない人はどうしてもスケープゴートが必要になってしまう。それで母は上の姉に当たっていたんです。

――山田さんが、自分の家庭はほかの家庭と違うなと感じたのはいつですか。

山田 中学の時はバレーボール部だったんですけど、みんながスポーツウェアを着ているのに、私だけずっと中学の体操着で部活をやっていました。

本当にお金がなくて、中2くらいまで下着もボロボロのスポーツブラを使ってたんです、胸が結構大きかったのに。シューズも買えず、学校の支給の靴をずっと使っていて。その頃ですね。

高校ではバイトを3つ掛け持ち「スマホ代や食費は自分で全部出していた」

――高校の頃はもう部活は入らずに。

山田 部活には入らず、バイトしてました。ラーメン屋とファストフード、コンビニの掛け持ちをしてました。スマホ代や食費は自分で全部出していたので。

スマホと言いましたが、連絡手段で恒常的にかかるコストだから、とにかく抑えていましたね。あとインターネット代も自分で払ってました。

――バイトを3つ掛け持ちだとスケジュールが大変そうですね。

山田 学校が終わったらすぐにバイトに行っていました。平日は家から近く、学校帰りに行けるコンビニを選んで、土日に関しては駅に近い方が時給が高いのでモスバーガーで働いていました。ラーメン屋さんは近々でシフトが入れられたので、空いてる日にバンバン入れるみたいな感じでしたね。

「いつも通りに『邪魔』と言われ…」高校卒業後、逃げるように家を出たワケ

――アルバイトで貯めたお金はどうしようと思っていたんですか。

山田 高校を卒業したら家を出たいと思っていたんです。それで頑張って100万円ぐらい貯めたんですよ。ワーキングホリデーでカナダに行きたくて。

親からは「なんでこんなにバイトしているの」とめちゃくちゃ言われたんですけど、本当の目的を言ったら絶対にお金を持っていかれると思ったんです。両親は姉たちのお金も使っていたらしくて。なので黙って貯めてました。

でもワーキングホリデーを使っていざカナダへ行こうと思ったら、未成年の場合、親の承諾が必要だったんです。それで両親に相談したら「は？ なんでそんなことしなきゃいけないの」という感じで、結局カナダ行きは無理になりました。

――山田さんが進むところ、両親が壁として立ちはだかりますね。その後はどうしたんですか。

山田 だったら貯めた100万円を使って家から出ようと思って、高校を卒業したら、そのお金で逃げるように引っ越しました。母はめちゃくちゃ「家に帰ってこい」と言うくせに、帰ってきたら「邪魔」という人だったんです。いつも通りに「邪魔」と言われたある日、「わかりました」と言って、次の日には家を出て、東京に引っ越しました。

姉から「お母さんが倒れた。ガンだから」と電話が…

――そこからどう過ごしていたんですか。

山田 東京では派遣社員としてアパレルで働いていました。そんな時に下の姉から電話がかかってきたんですよね。「お母さんが倒れた。ガンだから」「それなのに、あんたはフリーターみたいなことをしていて、それでいいの。あんたが正社員になって、ちゃんとした姿を見せないとお母さんも死ぬに死ねないよ」と言われて。

それで「わかりました。一応、病院に顔を出します」と言って、病院にお見舞いに行ったら、母からも「いつまでチャランポランなことしているの」と言われて。

正直「面倒くさいな」と思いました。私は家族に迷惑をかけずに、自分一人で生きようとしているのに、なんでまだこれだけのことを言われなきゃいけないんだって。

それで、正社員になろうと思ったんです。もし正社員になれば、家族も文句の言いようがないじゃないですか？ もう二度と私に関わらないでほしいという気持ちで正社員になろうと思いました。

「戸籍謄本で両親の離婚を知った」「姉の連絡先も知らない」

――アパレルそのままで行く予定ではあったんですか。

山田 「社員になるまであと2年ぐらいだね」という話をしていた最中でした。ただ正社員に早くならないと、また家族から責められると思って、アパレルは辞めて正社員で雇ってくれる会社を探しました。

そこでスポーツ用品店に営業として入社しました。会社の詳細とかには全然興味なくて、とにかく就職すればいいんだと思って。ホームページを見て、すぐ応募しました。

――その後、正社員になったことは家族に伝えましたか。

山田 伝えたかも忘れました。全然覚えてないんです、その時のことを。たぶん「正社員になります」と言って、それで関係は終わっています。姉2人は家を出ていますし、連絡先も知りません。

一昨年にパスポートを取ろうと戸籍謄本を取り寄せた時に父と母が離婚しているのを知ったくらいなんです。だから番組では「一家離散」と言ったんです。

家庭を持ちたいと全く思わない理由

――家族とはもう会うつもりはないんですか。

山田 ないと思いますね。向こうも会うつもりはないと思いますよ。逆に私はそれでよかったと思っています。

――山田さんは家族関係で苦労されていますが、ご自身でもいつか家庭を持ちたいと思いますか。

山田 全く思わないです。絶対に私の家族と同じことになりそうで、本当に怖くて無理です。自分が母親みたいになってしまいそうだと思ってしまうんです。

本当にムカついた時に「これ、母親と同じ怒り方してる」という時があって、そうすると「これでいいのかな！？」と自責の念にかられてしまう。だから人に怒ることがいまだにうまくできないくらいなんです。

撮影＝志水隆／文藝春秋

〈「高卒だからわかんないよね」職場で学歴をバカにされ→偏差値28から名門大合格…10代で家族と“絶縁”した人気グラドル（30）が明かす“逆転人生”〉へ続く

（徳重 龍徳）