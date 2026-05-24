生まれたばかりの弟くんにそっと近づいていく柴犬さん。次の瞬間…想定外だった『まさかの行動』があまりに愛おしすぎると話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、尊いその光景は記事執筆時点で61万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：生後2ヶ月の赤ちゃん→なぜか犬が『おもちゃ』を持ち、そーっと近づいて…尊すぎる『まさかの行動』】

生後2ヶ月の赤ちゃんにそっと近づく柴犬

Xアカウント『@mi_di_0815』に投稿されたのは、柴犬「おみつ」くんの尊すぎる行動。

約2ヶ月前、この世に生を授かったばかりの小さな小さな弟くん。お布団の上で気持ちよさそうに眠っていると…おみつくんが起こさないようにそっと歩いて近づいてきたのだといいます。

想定外だった『まさかの行動』に絶賛の声

弟くんのすぐ近くまでやってきたおみつくんはその寝顔をじっと見つめ…次の瞬間、くわえていたお気に入りのボールを弟くんの枕元にポイッと置いたのだそう。

『かしてあげよっか』『あそばない？』まるでそう問いかけるような、優しい表情を浮かべながら様子を伺っていたのだといいます。

飼い主さん曰く、おみつくんは『たぶん、ボールを投げてほしいんだと思う』とのこと。日頃、大切なものはまさに『死守』という表現がぴったりなほど一生懸命に守り抜くというおみつくん。

大好きな弟くんと一緒に遊びたいという思いなのか、はたまた弟くんにだけは甘々なのか…いずれにしても、おみつくんがみせた愛情に溢れた行動は、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「素敵！一緒に遊べるようになるといいね」「早く一緒に遊びたいんだよね～」「尊い」「弟には激甘なんですね」「早くボール投げてもらえる日が来るといいですね」「これは成長を感じますね」「優しい～！」などの絶賛コメントが寄せられています。

仲良し兄妹の日常が大人気

おみつくんには、ウルフドッグ「ディオネ」ちゃんという大好きな妹の存在も。

今回は、まさに『お兄さんらしい』行動を披露してくれたおみつくんですが、時にはお庭でお気に入りのおもちゃをなくしてしまってディオネちゃんに探してもらったり、弟くんのおもちゃを死守したり…と、お茶目な一面も。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らすおみつくんとディオネちゃんの日常は柴犬やウルフドッグの魅力、そして子供と愛犬の暮らしの素晴らしさを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mi_di_0815」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。