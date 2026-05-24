地元から遠く離れた場所で、帰るための直通電車が終わってしまった。

【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味

パニックになり、冷静な判断ができない。タクシーにも断られ、どうしよう......。

京都府在住の50代女性（投稿時）・Cooさんの体験談。

＜Cooさんからのおたより＞

20代のアルバイト生活時代の話です。

当時は「宵越しの金は持たない」と思っていたのか、ただの無法者だったのか、1万円札が財布にあるとふらっと日帰り旅行を楽しんでいました。

その日も前日から「鳥取砂丘が見たい」と思い、計画を立てました。

ただ時間はギリギリ。夕方のバスにうまく乗らないと、京都直通の電車に乗れない状況でした。

鳥取砂丘を堪能し、帰りの駅までのバスを待ちますが全く来ません。なんとか駅まで来たものの、京都直通の電車はもうありませんでした。

「とりあえず京都に近づきたい」降りたのは城崎

当時はスマホなどないし、携帯電話も普及していない時代。どうやって帰っていいのか――。冷静になれば大阪まで行って私鉄に乗れば帰れたのに、パニックの私にはそんな考えが浮かびません。

「とりあえず京都に近づきたい」一心で乗った電車は、城崎まで。外は真っ暗。宿に泊まるお金もありません。

泣きながら駅の公衆電話で母に電話しました。「タクシーで帰っておいで」と言われ駅前に待機中のタクシーの運転手さんに声を掛けますが、笑われて断られるばかり。

そんな中「いいよ」と言ってくれたのは、60〜70代くらいの運転手さん。道中「寝てていいよ」の声に、泣き疲れていた私は遠慮なく寝させてもらいました。

家の前に到着したのは夜中の2時。タクシー代4万円。30年以上たった今も、家族の話題に上ります。

あの時の運転手さん、本当にありがとうございました。そしてお父さんお母さん、あの時は心配かけてごめんなさい。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

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