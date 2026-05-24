NHK「豊臣兄弟！」では、織田軍と上杉軍が激突する手取川の戦いで、秀吉が無断で離脱した姿が描かれている。史実では何があったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、過去の文献などを基に、当時の陣営の実態に迫る――。

■「手取川の戦い」秀吉の無断離脱は事実

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。第20回（5月24日）では、前回（5月17日）、手取川の戦いで無断離脱した秀吉（池松壮亮）が信長（小栗旬）によって、蟄居(ちっきょ)の上で死罪を申し渡され、秀長（仲野太賀）らが、助命に奔走する流れとなる。ここで物語は松永久秀（竹中直人）の裏切りによって、秀吉がピンチをチャンスに変える逆転劇へと展開していくようだ。

江戸時代以降、多くの物語で知恵と才覚でチャンスをものにしてきたとされる秀吉。手取川の戦いをめぐる顛末も、そのキャラクターを示すエピソードの一つに数えられている。

しかし、史実はどうであったろうか？

そもそも、手取川の戦い自体がどれほどの規模であったかが明確ではない。上杉側の史料では、織田勢がいかに脆弱(ぜいじゃく)であったかを記したものが残っているが、そもそも戦いの規模はわからない。

とはいえ、戦いの規模は別として参陣していた秀吉が無断で離脱したことは事実のようだ。というのも「信長公記」では手取川の戦いについて言及していないにもかかわらず、秀吉の無断離脱にはちゃんと文字数を割いているからだ。

信長公記（陽明文庫所蔵）（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■信長公記の作者が残した「迷惑申され候」

そもそも、一連の顛末は「柴田北国相働くの事」という短い節の中に収録されている。これは、1577年8月8日に柴田勝家を総大将として、秀吉のほか多くの武将が能登へ向かったことを記しているもの。全体の半分くらいは参陣した武将名で終わり、それに続いて次のように書かれている。

賀州へ乱入、添川、手取川打ち越え、小松村、本折村、阿多賀、富樫の所々焼き払ひ、在陣なり。羽柴筑前、御届をも申し上げず、帰陣仕り候段、曲事の由、御逆鱗なされ、迷惑申され候。（『戦国史料叢書』第2人物往来社、1965年）

つまり、一次資料である「信長公記」からわかる「手取川の戦い」は、柴田勝家を総大将にあっちこっちを焼き払った。そして、秀吉が黙って帰ったという事実だけである。そして、秀吉が無断離脱したことに対して信長が激怒したということだ。

これ、重要なのは「迷惑申され候」と記されていることである。作者の太田牛一は信長の側近として仕えた事務方の一人である。その人物が、めちゃくちゃ迷惑したことをわざわざ記しているのだ。ここからは、秀吉の無断離脱が信長も「はあ？ なに勝手なことしてるんだよ‼」と激怒するものであり、周囲の事務方も信長が怒りまくるので迷惑したことが窺える。

■信長は“秀吉の報連相”に怒ったか

ただ、ここで重要なのは太田も、秀吉の行為を卑怯だとか臆病といった価値観では問題にしていないことだ。文中では「御届をも申し上げず、帰陣仕り候段、曲事の由」と書いてある。

これを現代語で意訳するなら「届も出さずに、勝手に帰ってきたのは、ルール違反である」という意味になるだろう。つまり太田が問題にしたのは、陣を引き払って帰ったことではなくて、届を出さずに黙って帰ってきたことなのである。

つまり「仕事をサボった」と怒られているのではない。「無断で欠勤した」ことを怒られているのだ。こう考えると、信長の怒りはシンプルである。現代なら「なんでLINEのひとつでいいから、連絡を入れないで休むの？」という感じだ。

重要文化財 狩野 光信《豊臣秀吉像》（部分）。慶長3年（1598）京都・高台寺蔵（写真＝大阪市立美術館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

信長の怒りをまとめると、こんな感じだろう。

「いや、陣を引き払うのは理由があるならいいよ？ でも、別に伝令でもなんでもいるだろ？ なんで、連絡せずに勝手に帰るんだよ？ お前、総大将でもないのに、そんなこと勝手に判断できるほど偉くなったのかよ？ 調子に乗るなよ」

こう読み解くと、現代でも職場でよく起こっている問題だと気付かないだろうか。何かアクションを起こすときには報・連・相は基本中の基本である。特に上の世代ほど「なんで、事前に連絡してないんだよ！」と激怒する人は多い。

結果がうまくいったとしても、だ。

■組織の機能低下を恐れたか

「お前は、俺に電話の一本もしなかった」

結果を出した部下に、上司がそう言い放つ光景は、令和の職場でも珍しくない。成果より先に、プロセスを問われる。内容より先に、手続きを問われるのだ。

しかしここで誤解してはいけない。信長の怒りは「俺に無断で動くとは舐めやがって」という自尊心の話ではない。組織の論理として考えれば、当然の話なのだ。

上の立場の者が「了承した」という形式がなければ、何かあった時にフォローができない。秀吉が勝手に帰った結果、もし戦況が悪化していたとして、信長は「知らなかった」では済まない立場だ。総大将として、すべての結果に責任を負う。その責任を負うためには、部下が何をしているかを把握していなければならない。

報・連・相の本質は「上司を安心させる儀式」ではない。「上司が責任を取れる状態を維持する」ための仕組みだ。

連絡がなければ、上は動けない。フォローもできない。いざという時に庇うこともできない。信長が激怒したのは、プライドの問題ではなく、これが組織として機能しなくなるという、極めて実務的な危機感からだったはずだ。

400年前も令和も、報・連・相が組織の根本原理である理由は、ここにある。

■秀吉の離脱時点で、能登はすでに奪われていた

中には柴田勝家との不仲が原因だと考える人もいる。確かに2人の関係は険悪で、後の賤ヶ岳の戦いに至るまで、ことごとく対立し続ける。しかしちょっと待ってほしい。

ここは織田軍である。女子高生のグループが「あの子、うちらのリーダーのこと無視して帰ったんだけど」とやり合っている話ではない。戦場である。命のやり取りをしている現場で、「勝家さんのことが嫌いだから帰りました」が理由として成立するわけがない。

では、なぜ秀吉は帰ったのか。

時系列を整理すると、秀吉が離脱した時点で、そもそも織田軍が能登に向かった目的＝七尾城の救援はすでに消滅していた。七尾城は上杉謙信に落とされ、守るべき城はもうなかったのだ。

そもそも、この戦いにおける双方の勝利条件を整理してみよう。

織田軍の勝利条件は、本来シンプルだった。七尾城を守り抜き、上杉軍の能登支配を阻止することだ。しかしその前提は、七尾城が落ちた時点で消滅している。残された選択肢は「上杉軍を撃退して能登を奪い返す」か「撤退する」かの二択となった。

■上杉軍は「悪くない」状態にあった

対する、上杉軍の勝利条件はどうか。

これは実に厄介な問いである。なぜなら、謙信自身が明確な「勝利条件」を設定していたかどうか怪しいからだ。

上杉謙信公御肖像（上杉神社所蔵）（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

前回の記事でも触れたが、謙信という男は「損得で動く信玄」とは根本的に違う。義のために動く、とは本人の弁だが、何が義かを決めるのは謙信自身の感情である。つまり「今だ」と感じたから能登に攻め込んだ。それだけの話である可能性がある。

（参考記事：武田信玄よりずっと怖い…織田信長が最も恐れ､手紙で媚びるしかなかった｢理屈が通じない戦国大名｣とは）

ビジネスで言えば、KPIも撤退ラインも設定せずに突っ込んでいくタイプだ。それで勝ててしまうのだから始末に負えない。

強いて上杉軍の勝利条件を整理するなら、おそらく「織田勢力の北陸における拡大を止める」という大きな方向性があったと考えられる。つまり、七尾城を落とし、さらに織田軍を叩ければなお良し、という状況だ。

そう考えると、上杉軍は七尾城落城の時点ですでに「悪くない」状態にあったといえる。つまり、この盤面に限っては上杉軍ががぜん優勢である。織田軍は、まず目の前の上杉軍を撃破して、七尾城を奪還、能登の国人衆らもまとめて支配権を確立する……先が長くて重い。

■「消耗するのは無駄」という“正しい”判断

将棋で言えば、織田軍は駒得どころか飛車角を両方落とした状態から逆転を狙わなければならない局面だ。不可能ではないが、相当な無理筋である。

秀吉はこの盤面を見て、帰った。「詰んでいる」とまでは言えないが、「割に合わない」とは明確に判断できる局面だった。

頭脳の冴えた秀吉は、織田軍の全体像をみていたはずだ。各方面に主力を注いで信長包囲網に参戦する敵対勢力と戦っている。その中で、この戦線は今のところは主戦場ではない。

「いま、ここで消耗するのは無駄だ」

すぐに、そんな判断をしたのではなかろうか。この「損切り」は極めて重要だ。これをしくじるとすべての戦線が崩壊する。もっともわかりやすいのは、太平洋戦争におけるガダルカナル島の戦いであろう。この戦いで、日本軍は戦略上重要とは言い難いガダルカナル島を確保することに固執、結果多くの兵員と艦船を消耗し敗北への転換点となった。

陣を張ったのに無断離脱。最近の流行でいうなら、歓迎会の途中でこっそり抜け出して別の合コンに向かう新入社員みたいな行動だが、秀吉の場合は極めて合理的な判断に基づいたものだった。

しかし、ここでの秀吉のやらかしは「まあ、信長様もわかってるでしょう」と連絡を怠ったことだ。

■信長は“指揮系統の維持”のために激怒した

秀吉としては、むしろ褒められるくらいに思っていたのではなかろうか。「信長様の命令が来る前に、状況を読んで撤退しました。われながら気が利くでしょう」そのくらいの自信があったはずだ。

実際、内心では信長もそう思っていたかもしれない。勝家は愚直に陣を張り続け、挙げ句の果てに上杉軍に叩かれている。どう見ても割に合わない戦いに付き合い続けた結果がこれだ。秀吉の判断は、客観的に見れば正しかった可能性が高い。

しかし、だからこそ褒めるわけにはいかないのだ。

信長が「俺の意図を先読みしてよくぞやった」と褒めてしまえば、次から全員が勝手に動き始める。組織の指揮系統が崩壊してしまうことを恐れたのではないか。織田信長像 賛・跋。狩野元秀・筆（写真＝東京大学史料編纂所／PD-Japan／Wikimedia Commons）

組織のトップというのは、そういうものだ。「俺の意図を先読みしてよくぞやった」と褒めてしまえば、次から全員が「俺も信長様の意図を読みました」と言いながら勝手に動き始める。組織の指揮系統が、その瞬間に崩壊する。

信長が激怒しなければならなかったのは、秀吉の判断が間違っていたからではない。正しかったからこそ、激怒しなければならなかった。だからこそ、側近がビビるくらいに過剰にキレまくった……一番迷惑だったのは、太田牛一だったというわけだ。

ともあれ、秀吉が幸運なのは、めちゃくちゃ激怒されたのに直後に松永久秀が裏切って有耶無耶になったことだろう。

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昼間 たかし（ひるま・たかし）

ルポライター

1975年岡山県生まれ。岡山県立金川高等学校・立正大学文学部史学科卒業。東京大学大学院情報学環教育部修了。知られざる文化や市井の人々の姿を描くため各地を旅しながら取材を続けている。著書に『コミックばかり読まないで』（イースト・プレス）『おもしろ県民論 岡山はすごいんじゃ！』（マイクロマガジン社）などがある。

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（ルポライター 昼間 たかし）