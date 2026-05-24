aespaとLE SSERAFIM、同時期カムバック　北米ツアーも重なる“真っ向対決”は今夏の見どころに

第4世代K-POPガールズグループの代表格が同時期にカムバックし、グローバルK-POPシーンを熱く盛り上げている。

LE SSERAFIMとaespaだ。

両グループは同時期に2ndフルアルバムをリリースし、北米ツアーにも乗り出す予定で、この夏の音楽シーンに強力なシナジー効果をもたらすことが期待されている。

すでに先行公開曲でカムバックへの助走を終えており、世界中のファンの関心は自然と両グループのタイトル曲に向けられた。

先行公開曲では、それぞれ異なる魅力を打ち出し、聴き比べる楽しさを提供した。LE SSERAFIMは4月24日に2ndフルアルバムのリードシングル『CELEBRATION』を発表し、aespaは5月11日にダブルタイトル曲の一つ『WDA（Whole Different Animal）』を公開して強烈な存在感を示した。

aespaは独特の“メタリックな世界観”に加え、G-DRAGONのフィーチャリングによって大きな話題性を獲得。一方、LE SSERAFIMは自由で軽快な雰囲気の中に祝祭的なエネルギーを込め、差別化されたカラーを打ち出した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）aespa

同時期のカムバックながら、異なる方向性でK-POPファンの選択肢を広げているとの評価だ。

LE SSERAFIMは、5月22日に公開されたタイトル曲『BOOMPALA』で、その勢いをそのまま引き継いでいる。「視点や態度によって、恐怖は実は大したことのない幻想にすぎない」というメッセージを込めた楽曲で、中毒性の高いサビと独特のムードで。

特に世界的ヒット曲『Macarena』をサンプリングしている点でも注目を集めている。

aespaも来る5月29日、2ndフルアルバムのタイトル曲『LEMONADE』を通じて新たな魅力を披露する予定だ。「どんな試練や困難もチャンスに変える」という前向きなメッセージをユーモラスに表現した楽曲で、両グループともに明るくポジティブなエネルギーで夏の音楽シーンを彩る見込みだ。

さらに、両グループは9月に北米ツアーを予定している点でも共通しており、注目を集めている。偶然にもツアー日程が重なることで、現地ファンの間では激しいチケット争奪戦が予想されている。

（画像提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

aespaは9月、ハミルトンのTDコロシアムを皮切りに、UBSアリーナ（エルモント）、キャピタル・ワン・アリーナ（ワシントンD.C.）、インテュイット・ドーム（ロサンゼルス）など北米主要都市を巡る。

一方のLE SSERAFIMも、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナをはじめ、タコマ・ドーム、ユナイテッド・センター（シカゴ）、プルデンシャル・センター（ニューアーク）などで公演を行う予定だ。

先行公開曲からフルアルバム、北米ツアーまで、ほぼ同時期に活動を展開するLE SSERAFIMとaespa。それぞれ異なる音楽性と魅力でファンに多彩な楽しみを提供し、K-POP市場全体の話題性を一層押し上げている。

今夏、LE SSERAFIMの『BOOMPALA』とaespaの『LEMONADE』がどのようにグローバル音楽ファンを魅了するのか、注目される。

（記事提供＝OSEN）