【S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン】 5月24日 商品化発表

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」の商品化を5月24日に発表した。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場するジークがブレイカムドォーンとパニッシュカプセムを使用して変身する「仮面ライダードォーン」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

劇中のデザインが再現され、エッジの利いた頭部や腕のアーマーなども再現されている。変身アイテムであり、武器でもあるブレイカムドォーンは大剣モード、双剣モードの2パターンが確認できる。

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