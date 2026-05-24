「仮面ライダーゼッツ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」が商品化決定
【S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン】 5月24日 商品化発表
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」の商品化を5月24日に発表した。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場するジークがブレイカムドォーンとパニッシュカプセムを使用して変身する「仮面ライダードォーン」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
劇中のデザインが再現され、エッジの利いた頭部や腕のアーマーなども再現されている。変身アイテムであり、武器でもあるブレイカムドォーンは大剣モード、双剣モードの2パターンが確認できる。
―――予知夢と同じ悪夢を繰り返す気か？- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 24, 2026
『#仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」が商品化決定！
詳細は後日公開予定。#ゼッツ #ZEZTZ #t_shf pic.twitter.com/DGarvmgCzU
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