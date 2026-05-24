SHEGLAMのパウダーブロンザー新作♡自然な小麦肌を叶える注目コスメ

グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、新作パウダーブロンザー「Dream Touch Bronzer」が登場♡繊細なパールが肌に自然なツヤ感を与え、ヘルシーで上品なブロンズ肌を演出してくれる注目アイテムです。軽やかなパウダーが肌になめらかになじみ、初心者でも簡単にぼかしやすいのが魅力。全6色の豊富なカラーバリエーションで、自分にぴったりの夏肌メイクが楽しめます。

軽やかに仕上がる新作ブロンザー

「Dream Touch Bronzer」は、自然な陰影とツヤ感をプラスできるパウダーブロンザー。繊細なパール入りで、ギラつきすぎずナチュラルに仕上がるため、毎日のメイクにも取り入れやすいアイテムです。

パウダーは軽やかでなめらかな質感。肌に均一になじみやすく、粉飛びしにくい処方なので、メイク初心者さんでも簡単に美しいグラデーションが作れます。

さらに、保湿成分としてスクワランを配合しているため、乾燥しにくく快適なつけ心地をキープ♪

肌にしっかり密着しながらも重たさを感じにくく、まるで素肌に溶け込むような自然な仕上がりを楽しめます。

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全6色の豊富なカラー展開

「Dream Touch Bronzer」は、明るめのベージュカラーから深みのあるディープブラウンまで、全6色をラインナップ。

中でも、「Golden Sun」はライトなクールベージュカラーで、透明感のあるナチュラルメイクにおすすめ。「Terracotta」はミディアムなニュートラルブラウンで、肌になじみやすく初心者でも使いやすい万能カラーです。

ヘルシーな小麦肌を演出したい方はもちろん、自然な立体感メイクを楽しみたい方にもぴったり。肌色やメイクの雰囲気に合わせて選べるのもうれしいポイントです♡

カラー展開：Golden Sun／Toffee／Earthy Sepia／Terracotta／Mud Pie／Hickory

商品詳細をチェック

Dream Touch Bronzer



価格：各977円（税込）

購入先：SHEGLAM公式サイト

夏らしいヘルシー肌を楽しんで♡

自然なツヤ感と立体感を演出してくれる「Dream Touch Bronzer」は、夏メイクをアップデートしたい方にぴったりの新作コスメ♡

軽やかな使い心地と肌なじみの良さで、毎日のメイクに取り入れやすいのも魅力です。豊富な6色展開なので、自分らしいヘルシーなブロンズ肌を自由に楽しめるはず。

今年の夏は、SHEGLAMの新作ブロンザーで、こなれ感のある大人っぽメイクに挑戦してみてはいかがでしょうか。