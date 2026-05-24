YOSHIKIが急遽来日 世界的レジェンドのステージに登場 ダイアナ・ロス来日公演で名曲をピアノ演奏
アーティストのYOSHIKIが23日、Kアリーナ横浜にて開催されたダイアナ・ロス来日公演に出演し、スペシャルパフォーマンスを披露した。
【LIVE写真】YOSHIKI、ダイアナ・ロスと熱い抱擁
YOSHIKIは今回、ダイアナ・ロス本人から直接出演依頼を受けたことをきっかけに共演が決定。複数のプロジェクトが同時進行する多忙なスケジュールの中、同日に急遽来日し、Kアリーナ横浜のステージに立った。
ダイアナ・ロスは、1960年代から世界の音楽シーンを牽引し続け、音楽のみならず映画、ファッション、カルチャーなど多方面に影響を与えてきた世界的アイコン。マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセら後続アーティストにも大きな影響を与えた存在として知られている。
11年ぶりの日本公演で超満員の熱気に包まれる中、ダイアナ・ロスの視線がステージ上のクリスタルピアノへと向けられた。「ほら、あそこに美しいピアノがあるでしょう。素敵よね？」。その言葉に呼応するように、会場からは大きな歓声が上がった。
続けてダイアナ・ロスは「今夜、皆さんのために、とても、とても、とても特別なゲストをお迎えしています」と語り、「皆さんにご紹介します。YOSHIKIさんです」と紹介。「近くにいるかしら？ もう来てる？」「彼、来てくれているわ。今、走って来ているみたい」と呼びかけた。
そしてYOSHIKIがステージに姿を現した瞬間、会場は大歓声。ダイアナ・ロスはYOSHIKIをステージ中央に迎え入れ、ハグを交わすと、「今夜の特別なゲストです。来てくれてうれしいわ」と歓迎。YOSHIKIも「お招きいただき、本当にありがとうございます」と応じた。
ダイアナ・ロスは「今夜は、とても特別な曲をお届けします。私のお気に入りの曲のひとつ、本当に大好きな曲です」と語り、「こちらこそ、来てくれてうれしいわ。一緒に、本当に特別なことをしましょう。私の大好きな曲、『If We Hold On Together』。弾いてくれるかしら？」とYOSHIKIへ呼びかけた。
その言葉を受け、YOSHIKIが自身の代名詞とも言えるクリスタルピアノへ向かい、ダイアナ・ロスの名曲「If We Hold On Together」の演奏を始めると、客席では観客が一斉にスマートフォンのライトを灯し、その光が会場全体へと広がっていった。無数の光が星空のように揺らめく中、ダイアナ・ロスの歌声とYOSHIKIのピアノが重なり合い、会場は幻想的な一体感に包まれた。
曲の終盤、ダイアナ・ロスがYOSHIKIへ「もっとピアノを弾いてほしいわ」とリクエスト。YOSHIKIはその突然の呼びかけに即座に応え、その場で演奏を続ける形で楽曲をロングバージョンへとアレンジ。その即興的な展開に会場の熱気はさらに高まり、客席からは大合唱。世界的レジェンド同士による特別なステージは、会場に深い余韻を残して幕を閉じた。
公演後には、YOSHIKIが7月にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催する自身の公演について話すと、ダイアナ・ロスが「私もあなたのディズニーホールのコンサートに行きますよ」と応じる場面もあった。
【LIVE写真】YOSHIKI、ダイアナ・ロスと熱い抱擁
YOSHIKIは今回、ダイアナ・ロス本人から直接出演依頼を受けたことをきっかけに共演が決定。複数のプロジェクトが同時進行する多忙なスケジュールの中、同日に急遽来日し、Kアリーナ横浜のステージに立った。
ダイアナ・ロスは、1960年代から世界の音楽シーンを牽引し続け、音楽のみならず映画、ファッション、カルチャーなど多方面に影響を与えてきた世界的アイコン。マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセら後続アーティストにも大きな影響を与えた存在として知られている。
続けてダイアナ・ロスは「今夜、皆さんのために、とても、とても、とても特別なゲストをお迎えしています」と語り、「皆さんにご紹介します。YOSHIKIさんです」と紹介。「近くにいるかしら？ もう来てる？」「彼、来てくれているわ。今、走って来ているみたい」と呼びかけた。
そしてYOSHIKIがステージに姿を現した瞬間、会場は大歓声。ダイアナ・ロスはYOSHIKIをステージ中央に迎え入れ、ハグを交わすと、「今夜の特別なゲストです。来てくれてうれしいわ」と歓迎。YOSHIKIも「お招きいただき、本当にありがとうございます」と応じた。
ダイアナ・ロスは「今夜は、とても特別な曲をお届けします。私のお気に入りの曲のひとつ、本当に大好きな曲です」と語り、「こちらこそ、来てくれてうれしいわ。一緒に、本当に特別なことをしましょう。私の大好きな曲、『If We Hold On Together』。弾いてくれるかしら？」とYOSHIKIへ呼びかけた。
その言葉を受け、YOSHIKIが自身の代名詞とも言えるクリスタルピアノへ向かい、ダイアナ・ロスの名曲「If We Hold On Together」の演奏を始めると、客席では観客が一斉にスマートフォンのライトを灯し、その光が会場全体へと広がっていった。無数の光が星空のように揺らめく中、ダイアナ・ロスの歌声とYOSHIKIのピアノが重なり合い、会場は幻想的な一体感に包まれた。
曲の終盤、ダイアナ・ロスがYOSHIKIへ「もっとピアノを弾いてほしいわ」とリクエスト。YOSHIKIはその突然の呼びかけに即座に応え、その場で演奏を続ける形で楽曲をロングバージョンへとアレンジ。その即興的な展開に会場の熱気はさらに高まり、客席からは大合唱。世界的レジェンド同士による特別なステージは、会場に深い余韻を残して幕を閉じた。
公演後には、YOSHIKIが7月にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催する自身の公演について話すと、ダイアナ・ロスが「私もあなたのディズニーホールのコンサートに行きますよ」と応じる場面もあった。