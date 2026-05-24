箸や鉛筆などを持つことにもつながる「りんごの木」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

箸や鉛筆などを持つことにもつながる「りんごの木」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
箸や鉛筆などを持つことにもつながる「りんごの木」の作り方
りんごの木
推奨年齢 2歳～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ
クリップや洗濯ばさみで紙をはさむと、りんごの木が完成。力を入れてはさむという活動を、洗濯などの日常生活のほか、こうしたあそびでもぜひ取り入れましょう。
この力が伸びる！
親指と人差し指を使ってはさむ活動は、指先の動きを洗練させ、将来的にお箸や鉛筆などを持つことにつながっていきます。
あそぶときのポイント
洗濯ばさみは、バネが固いものや柔らかいものなどさまざま。はじめは簡単なものにして、徐々に難易度を上げましょう。
用意するもの・色画用紙（緑） ・丸シール（赤） ・木製クリップ ・鉛筆 ・はさみ
作り方
作り方1
木製クリップの大きさを見ながら、色画用紙に木の葉っぱ部分を下描きする
作り方2
はさみで葉っぱ部分を切り取る。同じものを数枚つくる
作り方3
切り取ったところ
作り方4
赤い丸シールをりんごに見立てて、葉っぱに同じ数を貼る
作り方5
木製クリップではさむと、りんごの木が完成
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子