箸や鉛筆などを持つことにもつながる「りんごの木」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

箸や鉛筆などを持つことにもつながる「りんごの木」の作り方

りんごの木

推奨年齢 2歳～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ

クリップや洗濯ばさみで紙をはさむと、りんごの木が完成。力を入れてはさむという活動を、洗濯などの日常生活のほか、こうしたあそびでもぜひ取り入れましょう。

この力が伸びる！

親指と人差し指を使ってはさむ活動は、指先の動きを洗練させ、将来的にお箸や鉛筆などを持つことにつながっていきます。

あそぶときのポイント

洗濯ばさみは、バネが固いものや柔らかいものなどさまざま。はじめは簡単なものにして、徐々に難易度を上げましょう。

用意するもの

作り方

・色画用紙（緑） ・丸シール（赤） ・木製クリップ ・鉛筆 ・はさみ

作り方1

木製クリップの大きさを見ながら、色画用紙に木の葉っぱ部分を下描きする

作り方2

はさみで葉っぱ部分を切り取る。同じものを数枚つくる

作り方3

切り取ったところ

作り方4

赤い丸シールをりんごに見立てて、葉っぱに同じ数を貼る

作り方5

木製クリップではさむと、りんごの木が完成

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子