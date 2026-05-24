◆米大リーグ ジャイアンツ１０―３ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが２３日（日本時間２４日）に敵地でジャイアンツに３―１０で敗れた。元ドジャースのＭ・バルガス三塁手（２６）が、痛恨の“１イニング２落球”で戦犯となった。村上宗隆内野手は「２番・一塁」でスタメン出場し、４打数無安打２三振だった。

３―５の５回２死無走者で、ジ軍チャプマンの当たりは三塁後方への飛球だったが、バルガスが見失い二塁打としてしまった。その後四球を連発して満塁として２番手フェディーが降板。３番手リージャーがベーダーと対戦し、カウント１―０から三塁へファウルフライを打たせたが、バルガスはグラブに当てることもできずに落球した。その３球後に中堅へ５号満塁本塁打を打たれ、３―９と突き放された。

サンフランシスコの強い日差しと、本塁から右翼方向への風もあった。バルガスはサングラスを直用していなかった。「１本目（のフライ）については、ボールに入ろうと追いかけようとしていたが、どの時点でも全く見えなかった。２本目はさらに難しかった。これからはもっと（遮光効果が）強いサングラスを着用するようにする」とイニング終了後にベンチで頭を抱えていたバルガスは、小声でメディアに応対した。

２４年シーズン途中にドジャースからホ軍に移籍したバルガスは昨季、キャリアハイの１６本塁打をマーク。今季はすでに１１本塁打を放っている。勝率５割で終えた２２年シーズン以来の快進撃を見せているホ軍において、村上宗隆らと並ぶ中心打者として活躍している。

ベナブル監督は「こうしたプレーが起きてしまったことは不運だし、誰よりもバルガス自身が一番悔しい思いをしている。彼は常に正しいアプローチをする選手であり、我々にとってかけがえのない存在だ」と追求を避けていた。