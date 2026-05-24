◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ 〇王者・晝田瑞希（判定）同級１０位マイ・ソリマン●（２３日＝日本時間２４日、エジプト・ギザ）

ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が、挑戦者の同級１０位マイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝を３―０の判定で下し、７度目の防衛に成功した。

戦績は晝田が１１戦全勝（２ＫＯ）、ソリマンが１０勝（６ＫＯ）２敗。

ピラミッド前に設置された特設リングで行われ、「Ｇｌｏｒｙ ｉｎ Ｇｉｚａ（ギザの栄光）」と銘打たれた大型興行。晝田はエジプト出身のソリマンの右ストレートを被弾する場面もあったが、多彩なパンチとスピードで圧倒。ジャッジは１者が９９―９１、２者が９８―９２と、３者とも大差で晝田を支持した。

５戦連続で海外での防衛に成功した晝田は、リング上で英語で「とてもハッピー。信じられないくらいうれしい。パニックになっています。みんなに感謝しています」と喜びのコメント。今後について「統一戦をしたいし、スーパースターになりたい。このベルトを永遠に守り続けたい」と話し、女子世界フライ級４団体統一王者ガブリエラ・フンドラ（米国）とのビッグマッチについても「もちろんやりたい。彼女はとても強いしチンゴナ（スペイン語で「最高」「かっこいい」の意味）だけど、私もチンゴナです」と意欲を示した。

最後は日本語で「日本のみなさん、真夜中に眠い中、見てくれてありがとうございました。無事ベルトを持って帰ります。日本で会いましょう。大好き〜、アイラブユー」と笑顔で日本のファンにメッセージを送った。

晝田は昨年、１月、５月、８月、１１月と４度の防衛戦をすべて米カリフォルニア州で行い、いずれも判定勝ち。今年１月には、ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の２０２５年女子最優秀選手賞を日本選手として初めて受賞した。

メインイベントでは、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝が、キックボクシング元ＧＬＯＲＹ世界ヘビー級王者リコ・バーホーベン（３７）＝オランダ＝を相手に大苦戦の末に１１回ＴＫＯ勝ちした。