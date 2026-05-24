DeNAの木村洋太球団社長が24日、横浜スタジアムで報道陣の取材に対応。ダヤン・ビシエド内野手（37）が現役引退を決断したことについて言及した。任意引退の手続きを進める方針で、チームでの活動はこの日限りだという。

ビシエドの件について問われた木村球団社長は「本人の方から直近で日本での野球を引退したいということを申し入れがありました。協議はしておりましたが、本人の意思が固いということで球団も受け入れて、この先契約を終了させるという手続きに入っていくことを決めました」と経緯を説明した。

申し入れがあった時期については「火曜日。広島戦が終わった後に通訳を通じて“話があるから”と声をかけられて、ホテルに戻ってから通訳を入れて直接話をして意向を聞きました」と説明した。

引退の理由については「去年途中から我々のチームに入ってくれて、今年に関しては並々ならぬ覚悟を持って。中日時代と違って単身で家族を家においてという状況で今年にかける思いを持って来てくれて、その中で開幕して始まったところで思い描いていた状況とズレがでてきてしまった中で葛藤して家族のもとに戻るという決断をした」と語った。

本人から「日本での引退」との説明があったため、他国でのプレーの意思を確認したそうだが「今、それが決まっているわけではない」と話したそうで、「1回戻ってから考えたいということだった。それだったら任意引退が適切だよねということを代理人とコミュニケーションして決めました」と明かした。代理人と球団の間で引退で合意したのは23日とした。

チームとしてはシーズン序盤での手痛い戦力ダウンとなる。「練習姿勢とか試合前もどんな状況でも全力で挑んでいる。チームの戦力と考えていたので痛い」と惜しんだ。

ビシエドはグラウンドに現れると、アップ中のナイン、スタッフとハグ。相川監督と談笑する場面もあった。カメラマンの要望に手を振って応えるなど笑顔を見せ、中日時代の同僚の京田とも握手、ハイタッチなどをする場面もあった。