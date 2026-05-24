６月に開幕する、サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会。

Ｗ杯では、多くの選手がメディアの取材に応じる姿が見られる。そもそも、ＳＮＳ全盛の時代になぜ選手たちは取材に対応して語るのだろうか。サッカー日本代表の広報担当に聞いてみた。「選手はメディア対応を嫌がりませんか？」（デジタル編集部 古和康行）

取材を受けても「意味ない」

「メディア対応を嫌がる選手もいますよ。ほとんどが生まれたときからのネット世代で、自分の欲しい情報が優先的に入ってくる人たちです。だから、取材を受けてもコメントが使われなかったりしたら『意味ないじゃないですか』ってなったりね……」

東京都文京区のJFAハウス（日本サッカー協会の事務所）。JFAコミュニケーション部広報グループの知元明洋（ちもとあきひろ）さん（４１）はきっぱり言う。

知元さんは、2018年のロシアＷ杯からサッカー日本代表「サムライブルー」の広報を務めている。自身がけがをして本戦に帯同できなかったカタール大会も含めて、今回で３回目のＷ杯を迎える。記者会見の設定やメディアからの取材などを通じて、サッカー日本代表をメディアで露出させるのが仕事だ。

サッカー日本代表のＷ杯出場は、1998年のフランス大会から今回まで８大会連続。この２８年間にメディアを取り巻く環境は大きく変わった。総務省の「通信利用動向調査」によると、2010年には9・7％だったスマートフォンの世帯保有率は、2022年に90％を超え、SNSも、X(旧ツイッター)は2014年に21･9%だった利用率が、24年には50･3%に。インスタグラムは15年の14･3%が、24年には60･9％まで拡大している（総務省「情報通信白書」）。

サッカー日本代表のXは約155万、インスタグラムは約120万のフォロワーがいる。サッカー日本代表クラスともなれば、各選手のフォロワーが100万を超えることも珍しくない。

「選手もJFAも自分たちのSNSなどの発信媒体を持っている。いつでも自分たちだけで発信することもできます。そこでは、自分たちの都合で伝えたいことだけ発信したらいいと思うんですよ」と歯切れ良く言った後、こう付け加えた。「でも、それってどこまで届きますかね？」

傍らで聞いていた森保監督の思い

「サッカー日本代表」といっても、選手の仕事は基本的に所属クラブでサッカーをすることだ。海外クラブに所属する選手も多く、彼らが日本代表のユニホームを着るのは、国際的に定められた「代表活動期間」だけ。一方で、知元さんの仕事は、日本代表チームについて知ってもらうことだ。選手が稼働できない時期に日本代表のことを知ってもらおうと思うと、一番影響力のある日本代表の森保一監督とともに広報活動をすることになる。

指揮官の最も近くで、その言葉を聞いてきた知元さんは「森保さんは、サッカーを日本の文化、生活の一部として広めたいと考えている」と語る。

サッカー日本代表を知らない人は、日本にほとんどいないだろう。濃淡こそあれ、サッカー日本代表が青いユニホームを着て、Ｗ杯に出場するということは多くの人が知っている。大会期間に入れば、メディアはお祭り騒ぎだ。その上で、サッカーを広めたいとはどういうことだろうか。

「日本代表のことは知っていると思います。大会中は熱狂的に盛り上がるかもしれません。でも、試合や大会がない時期の日常会話に『サッカー』というワードや使われたり、選手名が出てきたりはまだしませんよね。イングランドやドイツ、スペインでは老若男女が街をあげてチームを応援するカルチャーがありますが、日本はまだ欧州ほどではありません」（知元さん）

そんな森保監督の思いを知っているからこそ、選手たちにも伝えていることがある。

「SNSではそもそも興味を持ってくれている人だけにしか届きません。ファンではない幅広い人々に知ってもらうために、メディアとの接点を作ることは悪いことじゃない。だから選手には『活動中はメディアの前に出てくださいね』とは伝えています。しゃべる、しゃべらないは選手に任せていますけれど……選手たちも根幹の部分は分かってくれていると思いますし、最大限協力をしてくれます」

「助けてくれた」選手

「代表」が背負う期待は大きい。だが、それだけに結果によっては、批判にさらされることもある。「彼らはプロなので、批判されることは覚悟している」（知元さん）というが、それでも取材対応が難しい場面もあるだろう。そんなときに、助けてくれた選手もいたという。

「本当は広報がこんなこと言っちゃダメなのかもしれないですけど、頼もしい存在だな、って」。チームから離れている時期もありながら約１０年間、日本代表の広報を務めてきた知元さんが挙げるのは、長友佑都（ＦＣ東京）と吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）だ。

「長友選手は、メディアの出方がよく分かっているんですよね。とくに負けた後は若い選手は話しづらい。そんなときに年長者として自分が率先してメディアの前に立って、チームの状況を代弁してくれる。本音はやりたくないかもしれないけれど、彼の存在は本当に頼もしい」という。

吉田とはこんなエピソードもある。カタールＷ杯に向けたアジア最終予選のサウジアラビア戦。アウェーで日本が０−１で敗れた後、吉田がテレビ局のインタビューを受けていたときのこと。相手サポーターから差別的なポーズをされ、ヤジも飛ばされた吉田が激怒して、観客席に詰め寄ったシーンがあった。

現場にいた知元さんは「物が投げられるとか危険な目に遭うんじゃないかと、間に入って急いで引きはがした」という。「取材を切り上げて、激高しながらロッカールームの中に入っていっちゃったんです。でも５分くらいシャワーを浴びたら切り替えて、敗戦を受け入れながら、チームのすべきことや次の試合に向けての意気込みみたいなものを話してくれた。めちゃくちゃ頼もしいなと思いました」

伝える人が願うこと

サッカー日本代表は６月15日（日本時間）、アメリカ・ダラスでオランダとの初戦を迎える。相手は過去３度、Ｗ杯で準優勝している強豪だ。

知元さんは、「ワールドカップは特別な舞台。出場国が威信をかけて戦う場所です」という。だからこそ、「応援する国民が日本人であることに誇りを持てる戦いをしてほしい。強豪に挑んでいく姿を通じて、日本人がこれだけできるということを世界に発信してもらいたいです」と力を込める。

そして、その先にこんな未来を見る。「世界中が注目するＷ杯で戦う日本代表の戦いを通じて、サッカーに興味がない人にも感動を届けたい」。サッカーを伝える人の熱をその言葉に乗せて。