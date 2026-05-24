高田純次、1年ぶりに広島を散歩！“同い年”創業79年の「モーニング発祥の地」と言われる喫茶店へ

高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。

5月25日（月）〜29日（金）の放送では、高田が1年ぶりとなる広島を舞台に、地元の人たちと爆笑交流を交えながら街の魅力をたっぷり堪能する散歩を届けていく。

再開発が進められ、1年前と比べて大きく進化した中心地をはじめ、広島ならではの人気スポットや歴史的建造物まで、広島を存分に楽しむ。

◆進化する街並みから老舗の専門店まで！

5月25日（月）の放送では、再開発が進行中で日々進化している広島市の中心部を散策する。

昨年3月にリニューアルオープンした広島駅南口の駅ビルからスタートした高田。

実はこの駅ビルの2階には路面電車が乗り入れるようになり、その発着場を目にした高田は「外国の映画っぽいじゃない！」「（駅から）そのまますぐ乗れるって便利だよね」と感心する。

街並みを進んでいくと、高層ビルの建設が進むすぐそばには歴史ある商店街や多くの飲食店が立ち並ぶ繁華街が現れ、多彩な顔をのぞかせる。

路地では創業100年の籐家具のお店を発見しお邪魔することに。

店先には籐でできた気球のバスケットが飾られ、興味津々の高田。店内にはさらにさまざまな籐家具が並び、「素敵だよね。こういうのが似合う家に住みたいね！」とすっかり魅了される。

なかにはアイデア満載の籐家具もあり…。

それらを手掛けるお店のお父さんとは同世代ということもあり、すっかり意気投合。

さらに商店街では高田と同い年の創業79年の「モーニング発祥の地」と書かれた喫茶店へ。

長年愛されている名物のモーニングをいただいた高田は「この感じでこれが食べられるなんて幸せ者だね！」と大感激。

そんな高田がお店の新たなモーニングメニューを提案。思わず店主が戸惑うそのメニューとは？

5月26日（火）の放送では瀬戸内海に面した歴史が息づく港町、呉市へ。造船所で知られるこの街では、戦艦大和が造られたというドックの前からスタートする。

5月27日（水）の放送では、京都・伏見、兵庫・灘と並ぶ日本三大酒どころとして知られる東広島市・西条を散歩。

5月28日（木）に訪れるのは、日本一の筆の産地・熊野町。筆の文化と歴史を紹介するミュージアムを見学する。

そして広島散歩最終日となる5月29日（金）の放送では、瀬戸内海に浮かぶ昭和レトロな港町・倉橋島で島散歩。

それぞれの場所で趣異なる散歩を楽しんだ高田。あらためて「広島はキレイだし食べ物もお酒もうまいし山も川もある。やっぱりいい街だね！」と大満足だ。

◆高田純次 コメント（全文）

広島はだいぶ変わったね。広島駅では駅ビルの2階に路面電車が乗り入れるようになって、工事も大変だったろうけど、すごい便利になったね。

今回艦船巡りもしたけど、俺はてっきり潜水艦の中に乗せてもらえるのかと思っていたんだけど、さすがにそれはなかったな（笑）。

「賀茂鶴」の酒蔵にもお邪魔させてもらって、お酒の造り方も見せてもらいました。まぁ、僕はお酒飲んでいれば十分なんだけど（笑）。でも、普段から夜食事をするときに賀茂鶴を飲んでいるけど、あれほど種類があるとは知らなかったな。

あと、熊野町の筆も素晴らしかったね。化粧筆もいいのがあったから、僕が女装して夜の街に出かけるときはあれを使うね！

他にもいろいろお邪魔させてもらったけど、広島はキレイだし、食べ物もお酒もうまいし山も川もある。やっぱりいい街だね！