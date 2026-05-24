【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (5月22日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 5/22終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.25 82,000 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.84 75,700 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.42 84,100 26/08
4 <3470> マリモリート 6.34 110,400 26/06
5 <2989> 東海道リート 6.33 102,100 26/07
6 <3463> いちごホテル 6.31 113,100 26/07
7 <8963> ＩＮＶ 6.26 60,500 26/06
8 <3488> セントラルＲ 6.24 107,100 26/08
9 <2971> エスコンＪＰ 6.09 116,000 26/07
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.05 97,000 26/07
11 <3468> スターアジア 6.04 54,600 26/07
12 <3472> ホテルレジＲ 6.01 67,900 26/05
13 <2972> サンケイＲＥ 5.91 120,500 26/08
14 <3476> Ｒみらい 5.86 44,350 26/04
15 <3451> トーセイＲ 5.76 132,000 26/04
16 <3249> 産業ファンド 5.74 139,400 26/07
17 <3455> ヘルスケアＭ 5.74 110,200 26/07
18 <8966> 平和不リート 5.74 139,100 26/05
19 <3290> Ｏｎｅリート 5.70 76,100 26/08
20 <3296> 日本リート 5.67 85,500 26/06
21 <8958> グロバワン 5.60 114,200 26/09
22 <3466> ラサールロジ 5.55 145,500 26/08
23 <3292> イオンリート 5.53 122,500 26/07
24 <8960> ユナイテッド 5.48 166,100 26/05
25 <3287> 星野Ｒリート 5.36 242,500 26/04
26 <8964> フロンティア 5.36 82,100 26/06
27 <8953> 都市ファンド 5.35 111,400 26/08
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.30 157,100 26/04
29 <8975> いちごオフィ 5.26 86,500 26/04
30 <3487> ＣＲＥロジ 5.22 147,300 26/06
31 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.19 120,000 26/08
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.13 155,800 26/08
33 <3459> サムティＲ 5.12 101,600 26/07
34 <8954> オリックスＦ 5.11 95,900 26/08
35 <3281> ＧＬＰ 4.99 132,900 26/08
36 <8961> 森トラストＲ 4.98 72,900 26/08
37 <8979> スターツプロ 4.95 187,700 26/04
38 <8984> ハウスリート 4.85 120,300 26/08
39 <8986> 大和証券リビ 4.85 103,600 26/09
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.80 129,300 26/07
41 <3462> 野村マスター 4.80 153,800 26/08
42 <3279> ＡＰＩ 4.76 133,100 26/05
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.76 132,000 26/04
44 <8976> 大和オフィス 4.72 320,000 26/05
45 <3471> 三井不ロジ 4.68 107,000 26/07
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 5/22終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.25 82,000 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.84 75,700 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.42 84,100 26/08
4 <3470> マリモリート 6.34 110,400 26/06
5 <2989> 東海道リート 6.33 102,100 26/07
6 <3463> いちごホテル 6.31 113,100 26/07
7 <8963> ＩＮＶ 6.26 60,500 26/06
8 <3488> セントラルＲ 6.24 107,100 26/08
9 <2971> エスコンＪＰ 6.09 116,000 26/07
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.05 97,000 26/07
11 <3468> スターアジア 6.04 54,600 26/07
12 <3472> ホテルレジＲ 6.01 67,900 26/05
13 <2972> サンケイＲＥ 5.91 120,500 26/08
14 <3476> Ｒみらい 5.86 44,350 26/04
15 <3451> トーセイＲ 5.76 132,000 26/04
16 <3249> 産業ファンド 5.74 139,400 26/07
17 <3455> ヘルスケアＭ 5.74 110,200 26/07
18 <8966> 平和不リート 5.74 139,100 26/05
19 <3290> Ｏｎｅリート 5.70 76,100 26/08
20 <3296> 日本リート 5.67 85,500 26/06
21 <8958> グロバワン 5.60 114,200 26/09
22 <3466> ラサールロジ 5.55 145,500 26/08
23 <3292> イオンリート 5.53 122,500 26/07
24 <8960> ユナイテッド 5.48 166,100 26/05
25 <3287> 星野Ｒリート 5.36 242,500 26/04
26 <8964> フロンティア 5.36 82,100 26/06
27 <8953> 都市ファンド 5.35 111,400 26/08
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.30 157,100 26/04
29 <8975> いちごオフィ 5.26 86,500 26/04
30 <3487> ＣＲＥロジ 5.22 147,300 26/06
31 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.19 120,000 26/08
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.13 155,800 26/08
33 <3459> サムティＲ 5.12 101,600 26/07
34 <8954> オリックスＦ 5.11 95,900 26/08
35 <3281> ＧＬＰ 4.99 132,900 26/08
36 <8961> 森トラストＲ 4.98 72,900 26/08
37 <8979> スターツプロ 4.95 187,700 26/04
38 <8984> ハウスリート 4.85 120,300 26/08
39 <8986> 大和証券リビ 4.85 103,600 26/09
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.80 129,300 26/07
41 <3462> 野村マスター 4.80 153,800 26/08
42 <3279> ＡＰＩ 4.76 133,100 26/05
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.76 132,000 26/04
44 <8976> 大和オフィス 4.72 320,000 26/05
45 <3471> 三井不ロジ 4.68 107,000 26/07
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