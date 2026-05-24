●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 5/22終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　8.25　 82,000　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.84　 75,700　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.42　 84,100　　26/08
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.34　110,400　　26/06
　5　　<2989>　東海道リート　　　6.33　102,100　　26/07
　6　　<3463>　いちごホテル　　　6.31　113,100　　26/07
　7　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.26　 60,500　　26/06
　8　　<3488>　セントラルＲ　　　6.24　107,100　　26/08
　9　　<2971>　エスコンＪＰ　　　6.09　116,000　　26/07
　10　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　6.05　 97,000　　26/07

　11　 <3468>　スターアジア　　　6.04　 54,600　　26/07
　12　 <3472>　ホテルレジＲ　　　6.01　 67,900　　26/05
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.91　120,500　　26/08
　14　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.86　 44,350　　26/04
　15　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.76　132,000　　26/04
　16　 <3249>　産業ファンド　　　5.74　139,400　　26/07
　17　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.74　110,200　　26/07
　18　 <8966>　平和不リート　　　5.74　139,100　　26/05
　19　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.70　 76,100　　26/08
　20　 <3296>　日本リート　　　　5.67　 85,500　　26/06

　21　 <8958>　グロバワン　　　　5.60　114,200　　26/09
　22　 <3466>　ラサールロジ　　　5.55　145,500　　26/08
　23　 <3292>　イオンリート　　　5.53　122,500　　26/07
　24　 <8960>　ユナイテッド　　　5.48　166,100　　26/05
　25　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.36　242,500　　26/04
　26　 <8964>　フロンティア　　　5.36　 82,100　　26/06
　27　 <8953>　都市ファンド　　　5.35　111,400　　26/08
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.30　157,100　　26/04
　29　 <8975>　いちごオフィ　　　5.26　 86,500　　26/04
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.22　147,300　　26/06

　31　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.19　120,000　　26/08
　32　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　5.13　155,800　　26/08
　33　 <3459>　サムティＲ　　　　5.12　101,600　　26/07
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　5.11　 95,900　　26/08
　35　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.99　132,900　　26/08
　36　 <8961>　森トラストＲ　　　4.98　 72,900　　26/08
　37　 <8979>　スターツプロ　　　4.95　187,700　　26/04
　38　 <8984>　ハウスリート　　　4.85　120,300　　26/08
　39　 <8986>　大和証券リビ　　　4.85　103,600　　26/09
　40　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.80　129,300　　26/07

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.80　153,800　　26/08
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.76　133,100　　26/05
　43　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.76　132,000　　26/04
　44　 <8976>　大和オフィス　　　4.72　320,000　　26/05
　45　 <3471>　三井不ロジ　　　　4.68　107,000　　26/07

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