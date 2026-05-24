6月から7月まで開催される北中米ワールドカップに向けて、準備を進めるサッカー日本代表。現在選手たちの多くが、ヨーロッパでプレー。自身のレベルアップに励みながら、その実力を日本代表に結びつけています。

去年10月にはブラジル、今年3月にはイングランドを撃破。ワールドカップ優勝を誇る強豪に対して、A代表として初勝利という新たな歴史を作りました。

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「いや、予想はできなかったですね。予想を超えるスピードです。選手たちとチームが、パフォーマンスと結果を出してくれているなというふうに思っています」と口にしました

今や5大リーグ(イングランド、スペイン、ドイツ、イタリア、フランス)、欧州CLなどヨーロッパの大舞台を日々経験している選手たち。イングランド戦後の選手たちの姿に宮本会長は頼もしさを感じています。

「試合後ピッチレベルまで下りて、ハイタッチとかするじゃないですか。その時の選手たちの表情は。もう想定内のことというような感じだったんですよ。そんなに喜ぶわけでもなく、ある意味淡々と。本大会でこれぐらいの相手とやっても、これぐらいできるなみたいな手応えをつかんでいるというような表情。それを見た時に、ちょっとこう…ひとつまたフェーズが変わったかなというふうに思いました」

イングランド戦実現…試合後ロッカールームで感じる世界トップレベルの日常

イングランドとの試合が実現するきっかけは「1年以上前から動いていて、去年の5月でしたかね。FIFA総会があった時にイングランドの会長に一押し最後。来年3月のウィンドウでロンドンでやれるよねみたいな。やれるとうれしいみたいなことを言って、そうですねという会話。最後ワンプッシュできたかなというところ」と明かした宮本会長。

特に日本のサッカーに対して世界からの評価が高まっていることを感じる瞬間も。マッチメークをするに当たっては「今度やりたい。このウィンドウやれないかとかいうことを国際会議の場で、言われることもあれば、WhatsAppのようなメッセージで来ることもあります。『いや、もう決まってるのになぁ』みたいなのもあります。ありがたいことに引きはありますね」と話します。

またイングランド戦後の光景に、宮本会長は、自分の現役時代から世界に近づいたと感じる瞬間があったと言います。

「例えば試合後、みんな相手ロッカーを訪ねるわけですよ。友達もいるので。その時にこうユニホームを持ってお互い交換に行くんですけど、日本の方のロッカーに来る人も増えてきました(笑)。他には、伊藤洋輝選手(バイエルン/ドイツ)が試合に出ていなかったですけど、ハリー ケイン(バイエルン/イングランド代表FW)と喋っている。それが日常だなというのが見えた。昔はピッチ上で感じていた“格差”を感じなくなり、同じ土俵に立ってやれているんだろうなと思いますね」

「彼らが自分の言葉で主張して、チームでの立ち位置をしっかり作り、またその国での存在があり、いろんな人に認められるということをやってきた。それが少し前の世代から始まってきているものを見た時に、ロールモデルとして若い選手がやっぱりそういったところを目指していくというサイクルに入っていると見ています」

選手も感じる日本代表への期待感 鎌田大地「今ヨーロッパで自分たちがすごい認められている」

そして、選手も周囲からの高評価を感じています。イングランド戦から数日後、MF鎌田大地選手(クリスタルパレス/イングランド)は、現在の日本代表の評価について、率直な感想を求めると。

「僕がチームにいても。常に日本代表に対するリスペクトを感じるというか、自分たちが本当に今、世界でも認められてきているなというのは感じています。イングランドと対戦するというのが決まった時は、チームメートだったマルク グエイ(マンチェスター シティ/イングランド代表DF)も、ディーン ヘンダーソン(クリスタルパレス/イングランド代表GK)とも話したりしましたけど、すごいウェンブリー自体もなかなかその相手が良くないと埋まらないみたいな感じで言ってて。日本戦は多分ウェンブリーも埋まるし、雰囲気もいいし、すごくいい試合になるんじゃないかみたいな感じでよく言ってくれた。僕たちというか、日本国民の皆さん以上に、今ヨーロッパで自分たちがすごい認められているなというのは感じます」

高みを目指す日本代表が、次に結果を残すのがワールドカップ。

宮本会長も「今大会はまず選手が言っている優勝にできるだけ近いところに行きたいし、ベスト8までまだ行けてないので、まずそこをクリアしたいという思いもあります。今、選手たちがプレーしている中で見せているもの。一瞬一瞬で目の前の相手にひるまず戦いを挑む。最後まで走り切る、勝利のためにみんなで力を合わせて頑張る。日本の皆さん、 世界中で活躍している日本の皆さんに、日本代表の活躍を通して元気になってもらいたい。そういう戦いをしてもらいたいです」の言葉。

日本代表は5月31日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で、アイスランドとの試合を経て出発。4年に1度の大舞台で、快進撃を見せにいきます。