本仮屋リイナ、夫“ほぼ顔出し”結婚式当時のショット添え10周年を報告「やっぱり初々しいね」「花嫁姿とても綺麗」
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫“ほぼ顔出し”の結婚式当時の写真を公開し、結婚10周年を迎えたことを報告した。
【写真】「初々しいね」「花嫁姿とても綺麗」夫“ほぼ顔出し”の結婚式当時の写真を披露した本仮屋リイナ
リイナは「今日で結婚10周年を迎えました 記念日はほとんど気にしたことのないわたしたちですが、10周年となると、なんだか、よくここまできたなぁと、しみじみこの10年を振り返ったりしてみました」「楽しいことばかりじゃなく、夫婦って難しいなぁと思う時期もあったけれど、家族に助けてもらいながら、なんとか今日を迎えられました」と夫婦の歩みを振り返り、結婚式当時の写真を披露。高砂席で夫婦でグラスを手にする2ショットや、ファーストバイトなど、2人の幸せあふれる様子がとらえられている。
さらに「感謝の言葉は、まだそんなに上手に伝えられていないかもしれないけれど、おかずを一切れ多くすることは意識しています笑」と自身なりの夫への感謝の伝え方を明かし、「今日は、術後のテオを囲みながら、夫の好きなハンバーグと、あんこのおやつでお祝いしました」と伝えた。
この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます！」「旦那目線でおかず一切れネタにほっこりしました」「いつも投稿見てぜんぜん変わらないなぁーって思ってたけど…やっぱり初々しいね」「今後も幸せ家族を遠くから応援してます」「花嫁姿とても綺麗ですね」「素敵なファミリーイナ」「相変わらずかわいらしい」などの声が寄せられている。
リイナは1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している。
【写真】「初々しいね」「花嫁姿とても綺麗」夫“ほぼ顔出し”の結婚式当時の写真を披露した本仮屋リイナ
リイナは「今日で結婚10周年を迎えました 記念日はほとんど気にしたことのないわたしたちですが、10周年となると、なんだか、よくここまできたなぁと、しみじみこの10年を振り返ったりしてみました」「楽しいことばかりじゃなく、夫婦って難しいなぁと思う時期もあったけれど、家族に助けてもらいながら、なんとか今日を迎えられました」と夫婦の歩みを振り返り、結婚式当時の写真を披露。高砂席で夫婦でグラスを手にする2ショットや、ファーストバイトなど、2人の幸せあふれる様子がとらえられている。
この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます！」「旦那目線でおかず一切れネタにほっこりしました」「いつも投稿見てぜんぜん変わらないなぁーって思ってたけど…やっぱり初々しいね」「今後も幸せ家族を遠くから応援してます」「花嫁姿とても綺麗ですね」「素敵なファミリーイナ」「相変わらずかわいらしい」などの声が寄せられている。
リイナは1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している。