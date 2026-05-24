まだ無難カラー着てる？【GU】“イエロー”で一気に垢抜ける「お手本コーデ」

「黒や白、グレーなど、ベーシックなカラーばかり手にとってしまう……」今季こそ、明るい色にトライしたいなら、トレンドカラーのイエローがおすすめです。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんに、今っぽく垢抜けておしゃれ度アップを狙える、イエローコーデ術を学びます。手持ちのアイテムも新鮮な表情に様変わりするから、マンネリ回避にも一役買ってくれるかも！

今っぽく垢抜けるお手本カジュアルコーデ

【GU】「ドライフリルスリーブT」\1,490（税込）

パッと目を引くイエローカラーと、袖のフリルデザインがコーデに華やかさを与えるTシャツ。ジーンズを合わせた定番カジュアルスタイルも、着映え力の高いトップスを投入することでおしゃれに垢抜けます。タックインしてメリハリ感を。小物はキレイめアイテムでまとめて、洗練度アップを狙うのもマネしたいポイントです。

テクニックが光る！ Wイエロー旬顔コーデ

【GU】「ドルマンスリーブストライプシャツ」\2,490（税込）

明るく爽やかな印象を与えるストライプ柄シャツ。トレンドのイエローカラーとゆるっとシルエットのドルマンスリーブで、ベーシックなシャツも旬顔に様変わりします。イエローカーデを肩がけしてコーデに奥行きを出すのも、おしゃれスタッフならではの着こなし術。ボトムスは、ナロースカートを合わせてスッキリとまとめて、スタイルアップも狙って。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。