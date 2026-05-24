ブランドバッグを守るために2席占領！？ 駅の混雑した待合室でモヤモヤした話
混み合う駅の待合で目撃した、若い女性の気になる行動。思い切って声をかけたところ、返ってきた言葉にあ然としてしまいました。知人から聞いたお話を紹介します。
混み合う駅
私は40代の会社員です。
これは私が駅で遭遇した出来事についてのお話です。
その日は3連休の末日で、夕方の駅は人でごった返していました。
私は仕事からの帰りでしたが、旅行客や観光客で車内もホームも混み合っています。
いつも駅まで夫が車で迎えに来てくれるのですが、その日は道路も混んでいたようで「少し遅れる」との連絡が。
そういうわけで、私は改札を出たところにある駅の待合室で、夫の到着を待つことにしたのです。
満員の待合室で見た、気になるもの
待合室も、多くの人で混雑していました。
椅子はすべて埋まっており、立っている人も。
私も立ったまま待つことにしたのですが、そのとき気になる光景が目に入りました。
それが、自分の隣の席に大きな旅行鞄を置いている若い女性。
つまり2席を彼女一人で占領している状態です。
ただ、立っている人の中には杖をついた高齢の女性の姿もあり、
少し疲れた表情を浮かべていらっしゃるのが気にかかりました。
誰もが疲れている空間だからこそ、少しずつ譲り合えたら──。そう思った私は、勇気を出して、席を占領している彼女にそっと声をかけてみたのです。
「すみません、あちらに立ちづらそうな方がいらっしゃるので、お荷物を少し詰めていただくことはできますか？ そうしたら、あちらの方も座れますよ」