元女優・グラビアアイドルで、現在はインフルエンサーの今森茉耶(20)が23日、自身のインスタグラムを更新。20歳を迎えた自身の姿を公開した。



【写真】これで大人の仲間入り！晴れ着姿を披露した今森茉耶

今森は「成人の写真のデータ届いたので ありがとう父」(原文まま)と題して、写真を投稿。ドレスや振り袖を着用した自身の晴れ着姿をフォロワーに公開した。ファンからは「お姫様みたいで可愛過ぎ」「復帰したら、写真集を出してね」「美しい…ありがとう今森パパ」といった言葉が寄せられた。



今森は「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得。2024年には写真集「恋がはじまる」を発売している。2025年から放送されたテレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では、一河角乃(ゴジュウユニコーン)役として出演していた。



しかし2025年11月、所属していた事務所の公式サイトで、今森が20歳未満で飲酒していたことが公表された。事務所からは契約解除され、放送中だった「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」からの降板も発表された。今森自身も契約解除の発表当日に自身のSNSで謝罪をし、事務所所属時に使用していたSNSアカウントは非公開の状態にされた。



事務所の契約解除から約4カ月後の2026年3月20日には、新たなインスタグラムのアカウントを開設した。今後については「自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と、新たな目標に向かって活動することを発表していた。同月26日には、20歳の誕生日を迎えている。



（よろず～ニュース編集部）