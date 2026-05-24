ラグビー・ＮＴＴリーグワンで３連覇に挑むＢＬ東京は、２４日に準々決勝の東京ベイ戦（秩父宮）に臨む。今季はレギュラーシーズン（ＲＳ）で８勝１０敗と苦戦しながら、６位でトーナメントへ。２４年、チームを１６季ぶりの優勝に導いた元ニュージーランド代表のＳＯリッチー・モウンガ（３１）は、今季限りでチームを退団。“下剋上”での有終に挑む。

苦しんだ２０２５―２６シーズン。それでもＢＬ東京のＮＯ８、リーチ・マイケル主将は言葉に力を込めた。「一発勝負というのは、他の試合とは違う。当日強ければいい、そういうマインドでいきたい」。ＲＳは負け越したが、２連覇王者としての意地がある。一発勝負を知っているからこそ“下克上”を見据えている。

今季終了後、元オールブラックスのＳＯリッチー・モウンガと、フランカーのシャノン・フリゼルが退団する。ともに２３年Ｗ杯フランス大会で、ＮＺ代表の準優勝メンバー。オールブラックスとして２７年Ｗ杯を戦うためにはＮＺ協会に属していなければならず、決断。チームも理解した。２人が加入後、ＢＬ東京は２０２３―２４、２４―２５年シーズンでリーグワン初の２連覇を達成。現役バリバリのＮＺ代表では珍しい、複数年契約での来日だった。モウンガは「この府中で過ごした期間、府中という場所も、今後の人生で特別なものとしてあり続ける」と、ファミリーとしての時間を過ごしてきた。

当時、ＧＭだった薫田真広氏は「チームにレガシーを残して欲しい」と、単年契約ではなく時間をかけての貢献にこだわった。モウンガは入団初年度から、リーダー陣の１人としてけん引。３シーズン、ここまで出た試合は５０。何より昨季は、準決勝で右手を骨折しながらの強行出場だった。前日までボールを触れなかったという生命線の司令塔は、決勝当日、前半８分に個人技でトライ。全１３得点を挙げ、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）に。格の違いを見せつけた。

退団が決まってから、モウンガは言った。「もちろん優勝して終わりたい。もう一つは、日本の子どもたち、人々にインスピレーションを与えたい。ラグビーを見たことがない人でも『あんなプレーできるんだ』と興味を持ってもらえたらと思うし、ラグビーが好きな子どもたちには『こういう選手になりたい』と思ってもらえたらうれしい。ラグビーはいいスポーツだなと、思ってもらえるきっかけになったら」。そして「自分も家族も温かく迎え入れてくれたこの国への恩返しも、まだまだ返し切れていないところがあると思っている」。拠点の東京・府中市にいち早くなじませるため、リーチ主将の献身もあった。モウンガの子どもが風邪をひけば病院を紹介し、右手の治療のため、酸素カプセルにも３日連続で付き合った。

「府中の居酒屋バーで飲んだり食べたりしたことは、今後忘れることのない思い出になると思う」と言うモウンガ。ラグビーへの姿勢、そして勝利への執念、ＢＬ東京に確かな足跡を残してきた。「今シーズン、一番最後までプレーをしていられるように、頑張りたい」と、見据えたラストシーズン。残すは最大３試合。恩返しへの戦いが始まる。

◆ＢＬ東京の今季成績

〈１〉０●４６ 埼玉

〈２〉２６〇２２ 静岡

〈３〉４１〇１９ 横浜

〈４〉４７〇２２ 相模原

〈５〉３８〇２７ 浦安

〈６〉２４〇２０ 東京ベイ

〈７〉３８●４４ 三重

〈８〉３３●３４ 神戸

〈９〉２１●５２ トヨタ

〈１０〉１４●３３ ＢＲ東京

〈１１〉２１●６０ 東京ＳＧ

〈１２〉２２●２４ 三重

〈１３〉７●５１ 東京ベイ

〈１４〉４０〇２４ 浦安

〈１５〉４５〇２６ 相模原

〈１６〉２６●５０ 横浜

〈１７〉３５〇２９ 静岡

〈１８〉０●４５ 埼玉

８勝１０敗（６位）