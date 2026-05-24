宝塚月組公演の三国志炎戯「ＲＹＯＦＵ」、Ａｍａｚｉｎｇ Ｆａｎｔａｓｙ「水晶宮殿（クリスタルパレス）」が、６月６日に東京宝塚劇場で開幕する（７月１９日まで）。

時は１８９年。古代中国は并州（へいしゅう）にて、猛将・呂布が戦果を挙げていた。史上最強とうたわれる武将・呂布をトップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が熱演。最初は丁原に仕えたが、彼を殺害して董卓（とうたく・風間柚乃）に仕え、後に董卓も殺害する裏切りの武将だ。「主演で主役が悪っていうのはなかなかない設定なので、すごく私はうれしかったですね」と声を弾ませる。

武器である槍（やり）の「方天画戟（ほうてんがげき）」を自在に操り、慈悲もなく次々と切り捨てていく様は痛快。「本当に裏切りまくることを楽しみながらやっています。組のみんなを切りまくっているんですけれども、それも楽しいというか。すごい高揚感みたいなのがありますね」と楽しんでいる。妻となる雪蓮を、トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が清らかさの中に芯のある女性を好演。呂布との対比が面白い。董卓を演じる風間も、呂布とはまた違う“悪”を見せ存在感を発揮。それぞれの個性が爆発した、宝塚ならではの三国志に仕上がっている。

ショーではマントに剣を持っているメテオとして登場する鳳月。「私がいろいろな宝石を集めて、一つのクリスタルパレスを作るというストーリーがあるので、また違うお芝居をするような感覚です」とほほ笑む。ショーではあまり見ないマントにロングブーツ姿のビジュアルは必見。自身も「こんなものを着て踊るのは初めて」という新鮮さがある。冒頭では悪役デビル・フリーザーとして風間が場内を支配。過去の記憶として、マッチ売りの少女と手を取り合い踊り出すシーンは温かい気持ちになる。

来年３月２８日付での退団を発表したばかりの鳳月と天紫のトップコンビ。芝居とショーにさらに磨きがかかった姿をお見逃しなく。（ペン＆カメラ・古田 尚）