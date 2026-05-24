◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回まで４安打３失点と好投している。

レギュラーシーズンでは初のブルワーズ戦。初回はわずか６球で先制を許すなど、３５球を要して３失点という苦しい立ち上がりとなった。１番チョウリオ、２番チュラングに連続二塁打を浴びて１点を失うと、３番ボーンは力ないゴロに打ち取ったが、打球を自ら処理した朗希が一塁へ悪送球。二塁走者が一気に生還し、自身のミスで２点目を失った。なおも２死一、二塁からフリリックには９７・４マイル（約１５６・８キロ）直球を中前適時打とされた。懸命にジャンプした遊撃・ベッツがグラブに当てるも捕れなかった。三塁を狙った一塁走者がタッチアウトとなり、何とか初回が終了した。

しかし、２回以降は立ち直った。２回２死一、二塁のピンチでボーンを中飛に仕留めると、３回、そして味方がＴ・ヘルナンデスの３ランなどで逆転した直後の４回も３者凡退と安定していた。５回。２打席連続で二塁打を打たれていた先頭のチョウリオをスプリットで空振り三振。続くチュラングは９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球で空振り三振。ボーンにはこの日最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）直球などで追い込み、最後は二ゴロに仕留めた。この時点で１０者連続アウトとなった。

この日はこれまで８試合のうち５試合でバッテリーを組んできたラッシングではなく、休養明けとなる正捕手スミスと息を合わせる。試合前時点での佐々木の捕手別成績は、ラッシングとの５試合が計２５イニングで６被弾、防御率５・０４。スミスとの３試合が計１５回２／３で３被弾、防御率５・１７となっていた。

前回１７日（同１８日）の敵地・エンゼルス戦では７回４安打１失点で２勝目を挙げた朗希。メジャー移籍後最長イニングで同最多の８三振を奪い「結果としては毎登板良くなっているとは思う」と振り返っていた。米２年目の今季はこの日まで８試合で２勝３敗、防御率５・０９。前日２３日（同２４日）にはブルワーズの怪物右腕、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２４）から声をかけられ、談笑する場面もあるなどリラックスした雰囲気だった。