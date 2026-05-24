60社集結、相続から投資まで無料で学べる1日！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで1日限りの総合展示会を開催相続・不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマで60社以上が集結参加費無料・事前予約制で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで1日限りの総合展示会を開催相続・不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマで60社以上が集結参加費無料・事前予約制で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施

資産の守り方・増やし方・次世代への残し方をテーマにした大規模展示会が、2026年夏に東京で開かれます。

マネー・金融・投資系ウェブメディア「THE GOLD ONLINE」がコーディネートするイベントで、60社以上の企業が一堂に集まります。

参加費は無料で、事前予約制となっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日（土）10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）参加費：無料（事前予約制）主催：幻冬舎ゴールドオンライン問い合わせ：ggo_info@goldonline.co.jp／03-5411-6270

「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」は、幻冬舎ゴールドオンラインが主催する資産形成の総合展示会です。

相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資など幅広い分野を扱い、60社以上の専門企業が東京国際フォーラムに集まります。

金（ゴールド）投資、系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資、ハイクラスクレジットカード、証券会社など多岐にわたるカテゴリの企業が出展し、資産形成の入口から具体的な運用手法まで、幅広い情報が一か所で得られるイベントとなっています。

出展企業とテーマ

本イベントには金融・投資・資産形成に関わる60社以上が出展します。

相続・事業承継や国内外の不動産投資、オルタナティブ投資といった専門的なテーマから、ハイクラスクレジットカードや証券会社まで、幅広い分野の企業が顔をそろえます。

系統用蓄電池投資やフランチャイズ事業投資といった新しい投資領域の情報も提供されます。

セミナー・特別講演プログラム





過去の開催では、展示ブースが並ぶ広大なホール全景、3名が登壇するトークセッション、ローソク足チャートを用いた投資セミナー、英国車MORGANの実車展示など、多彩なコンテンツが展開されます。

今回はメインステージとサブステージの2つのステージで、著名人による特別講演と出展社セミナーが複数開催されます。

金融・投資・相続といったテーマに応じた専門的な内容が、ステージ形式で提供されます。

資産運用の入口を探している人から、相続・事業承継の具体策を検討している人まで、金融専門家60社以上に一度にアクセスできる機会となっています。

2026年8月1日（土）の1日限り、参加費は無料で開催されます。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加には事前予約が必要ですか？

A. 事前予約制となっており、来場には事前の来場登録が必要です。

参加費は無料です。

Q. イベントではどのような投資テーマが扱われますか？

A. 相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資、金（ゴールド）投資、系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資などのテーマが扱われます。

60社以上の出展企業による情報が提供されます。

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