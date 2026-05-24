BOYNEXTDOOR、竹中雄大と韓国で撮影「Novelbright先輩たちと、一緒に楽しいステージができたらいいな」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第6回が、5月30日に放送される。それに先立って、見どころを紹介する。
【番組カット】キムチづくりに挑戦！BOYNEXTDOORのメンバーたち
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第6回のゲストは、竹中雄大。同番組初となる韓国ロケを敢行した。
竹中は、BOYNEXTDOORのデビュー3周年を祝うため、韓国のトモダチベースを訪問。BOYNEXTDOORは、それぞれがオリジナルのキンパを作り、もてなす。誰のキンパが竹中の心を一番つかむかを競う。
さらに、カラオケを通して、仲を深めたBOYNEXTDOORと竹中。収録後、WOONHAKは「僕たちはバンドサウンドがすごく好きなグループなので、機会があれば（竹中が所属する）Novelbright先輩たちと、一緒に楽しいステージができたらいいなと思います」とまたの共演を熱望していた。
【番組カット】キムチづくりに挑戦！BOYNEXTDOORのメンバーたち
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第6回のゲストは、竹中雄大。同番組初となる韓国ロケを敢行した。
竹中は、BOYNEXTDOORのデビュー3周年を祝うため、韓国のトモダチベースを訪問。BOYNEXTDOORは、それぞれがオリジナルのキンパを作り、もてなす。誰のキンパが竹中の心を一番つかむかを競う。
さらに、カラオケを通して、仲を深めたBOYNEXTDOORと竹中。収録後、WOONHAKは「僕たちはバンドサウンドがすごく好きなグループなので、機会があれば（竹中が所属する）Novelbright先輩たちと、一緒に楽しいステージができたらいいなと思います」とまたの共演を熱望していた。