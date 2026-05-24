〈「胸が大きいのに、下着はずっとボロボロ」「本当にお金がなかった」10代で家出→家族と“絶縁”した人気グラドル（30）が語る“壮絶な子ども時代”〉から続く

今年1月、テレビ番組で「一家離散」を告白し話題を呼んだグラビアアイドルの山田かな（30）。高校卒業後はスポーツ用品店で働いていたが、心ない嫌味から大学進学を目指すことに。

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偏差値28だった彼女はいかにして名門理系大学への進学を達成したのか。また、その際に母親から告げられた冷たい言葉とはどんなものだったのか聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



山田かなさん ©志水隆／文藝春秋

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ゴルフボールの営業で新規獲得件数を初月に突破

――家族と縁を切るために就職した山田さんですが、勤め先のスポーツ用品店ではどんな仕事をしていたんですか。

山田かなさん（以下、山田） ゴルフ事業部の営業に配属になり、「うちのゴルフボールを買ってください」と営業をかけていました。今までのゴルフ事業部の新人が達成してきた新規獲得件数を初月で超えたんです。その後は売上がどんどん伸びていって、社員の中で一番売上を持つようになりました。

――すごい。営業で特別なテクニックがあったんですか。

山田 特には。ただ業界的に若い女性が少ない中で、19歳だったので記憶に残りやすかったのは大きかったと思います。あとギャップですかね。見た目が優しそうとよく言われるんですが、結構営業ではバシバシ行っていたので。

あとは知識がなかったので、なるべく丁寧に仕事をやりたいという思いがあって、試供品のボールを送る際に、手書きの手紙を添えて送っていました。

事務の女性に「まあ、わかんないよね、高卒だもんね」と言われ…

――そのあたりは相手の心を打ちそうですね。結果は出していますし、会社内でも評価は高そうです。

山田 入社1年目で本来はボーナスは出ないみたいなんですが、成績で1番だったので出してくれていました。

――では順風満帆な感じだったんですね。

山田 そうだと思います。ただ事務の女性にめちゃくちゃ嫌われてたんです（苦笑）。取引先で不幸があった際に、どうしたらいいかわからなくて「すみません」と事務の女性に聞きに行ったら「まあ、わかんないよね、高卒だもんね」って言われたことがあって。私は人間として大事なマナーが大きく欠けているんだ、それはまずいぞと思ったんです。

「自分の知っている世界がすごく狭いんじゃないか」大学受験を決意したワケ

――事務の女性の言葉を嫌味じゃなく真に受けたんですね。

山田 真に受けましたね。自分で言うのもあれなんですけれど、バカ正直なんです。姉に「フリーターだからクソ」と言われて就職しましたし。バカ正直すぎるんですよね（苦笑）。

事務の女性の言葉から「自分の知っている世界がすごく狭いんじゃないか」という疑問がわいてきてから、大学進学を考えるようになりました。大学に行けばいろんな人がいる。今までの自分の生い立ちを受け入れてくれる人、同じ境遇の人がいたりするんじゃないかとも思って。

仕事で関わる人から「なんで大学に行こうと思わなかったの？」と何度も言われたことも大きかったです。そうやって言われたことで、自分の中に大学という選択肢がなかったことや、大学に行ってもいいんだということに気づかされたんです。

あと営業の仕事を一生続けるのはしんどいかもと考えたのも、大学に行こうと思った理由の1つです。じゃあ営業のスキルを使った他の仕事はないかなと探してみたんですけれど、高卒では厳しくて。それで会社を辞めて、大学を受験しようと決めました。

「早稲田か慶應に行きたいと思っていました」

――大学はどこの学部に行きたいなど希望はあったんでしょうか。

山田 最初はお茶の水女子大を目指したんですけど、知り合いに5教科を受けないといけないから私立の方がコスパがいいと言われて。早稲田か慶應に行きたいと思っていました。

行くなら一番上がいいかなと思ったんです。だって人生ここからやり直すわけじゃないですか？ 23、24歳の子が今から大学に行くとなった時に、よくわからない大学に行ったって意味がない。だったら、ここから人生を変えるために全力でやろうと思いました。

会社を辞めるというのも大きな決断でした。その決断をしたのであれば、自分が今まで苦手だった勉強にとことんチャレンジしようと思ったんです。

偏差値28、早稲田、慶應E判定→偏差値64までアップ

――ただ、それまで勉強をしていなかった人がいきなり早慶を狙うのはなかなかハードルが高い。

山田 今でも覚えてますが、一番最初に模試を受けた時、偏差値が28だったんです（笑）。たしか河合塾の模試を受けたんですが、マークシートじゃなく筆記だったこともあって点数が取れなくて。早稲田、慶應もE判定だったと思います。

――受験のために予備校には通っていたんですか。

山田 最初は何もわかってなくて通っていませんでした。半年間は自分でどうにか勉強して偏差値50までにはなったんです。でも、それだと自分が行きたい大学には行けない。それでやっと予備校に入りました。

予備校自体がクラスの半分の子が早慶に行くくらい難しいところで、その入学テストに落ちる子がいるくらいなんですが、どうにかギリギリ受かって入りました。周りの子はみんなめちゃめちゃレベルが高かったですね。

――予備校に通う間、生活費などはどうしていたんですか。

山田 会社員の時に貯めていたお金とコンビニでのアルバイト代で賄ってました。

――1年間、予備校に通っている間に、志望校に受かる自信はでてきたんですか？

山田 受かると思ったことはないです。ピークで偏差値64まではいったんですが、志望していた早稲田の学部の偏差値は67、68くらいだったので最高でC判定くらいでした。

最終的に私立の理系大学に進学

――もしその年に受からなかったらどうしようと思っていましたか。もう1回受験しようと思っていた？

山田 受からなかったら、受かったところに行くしかないと思っていました。一番行きたいところに受からなかったとしても、ここまで勉強をしたし数字としても出ているから、どこかには受かるだろうとは思ってました。

最終的には早稲田、慶應ではなく、文系受験ができた私立の理系大学にいきました。

――ただ山田さんと理系とではかなり縁が遠そうですね。

山田 死ぬほど遠かったですね（笑）。入学して英語のテストだけは一番上のクラスだったんですけど、数学自体は中学校の時からもうやっていないので。

必修科目でもあったので、先生に呆れられながら、吐きそうになりながらやっていました（苦笑）。めちゃくちゃしんどかったです。

母に大学合格を伝えたら「あっ、そう。うちはお金ないから」と…

――大学に行ったことで達成感はありましたか？

山田 ありました。「大学に行ったんだ。私、やれるじゃん」となってましたね。同時に「お金をどうにかしなきゃ」ともなっていました。学費は奨学金で全額借りて。今も返してますよ。返済は何十年もかかる計画ですね。

――山田さんが大学に入学した頃ってコロナとはかぶっていましたか。

山田 全部かぶってます。だからほぼ学校に行っていないです。家でパソコンを見ながら授業をするだけなのにあんなにお金を払って。同じ大学の子たちはSNSで友達を作って、学校に通っていない分遊びに行っている。

一方で私は学費のためにアルバイトをしていましたから「大学って何の意味があるんだろう」って本当に思ってました。超つらかったですよ。それでも、これは今までの人生で頑張ってきたからその分のお休み、人生の夏休みと思いながらふわふわしてました。

――ちなみにご両親には大学に行くことは伝えたんですか。

山田 奨学金を借りるには親の名前が必要だったので、その際に連絡しました。「大学に受かりました」と母に伝えたら、開口一番「あっ、そう。うちはお金ないから」と言われて。普通、嘘でも「おめでとう」のひと言くらいは言ってくれてもいいと思いませんか！？

あんなに頭が悪かった子が理系大学に受かったんですよ。「すごいじゃん」とか言うじゃないですか？ でもないんだと思って。

そうした言葉を心のどこかで期待していた部分も多分あったんだと思います。でも母の言葉を聞いた時に「よかった。私は間違ってなかったんだ。この人たちと距離を置いて」と心底思う自分もいました。

撮影＝志水隆／文藝春秋

〈「小さめの三角ビキニで胸が揺れて…」名門大学入学後に“大胆な水着姿”を披露→「女子大生グラドル」と話題になった山田かな（30）の“ブレイク秘話”〉へ続く

（徳重 龍徳）