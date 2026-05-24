【USJ裏話】ヤクルトを限定デザート化 その背景に単なるコラボを超越した“本気”
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、開業25周年の特別だらけの“祭り”を開催中。その中でも注目を集めている、期間限定の“食べ歩き”フードの知られざる裏話が、明らかになった。
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
夏に向けておすすめの『ヤクルト・ソフトクリームサンデー〜マンゴー〜』は、ヤクルトのさわやかな風味を楽しめる。
単にUSJオリジナルのコラボメニューというだけではなく、ヤクルトのソフトクリームの味わい（サンデーミックス）は、現状、USJだけにしか提供されていない。マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチし、まさに今の「USJでしか味わえない」絶品デザートとなっている。
■『ヤクルト・ソフトクリームサンデー〜マンゴー〜』
販売場所：ワーフカフェ
1100円
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
単にUSJオリジナルのコラボメニューというだけではなく、ヤクルトのソフトクリームの味わい（サンデーミックス）は、現状、USJだけにしか提供されていない。マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチし、まさに今の「USJでしか味わえない」絶品デザートとなっている。
■『ヤクルト・ソフトクリームサンデー〜マンゴー〜』
販売場所：ワーフカフェ
1100円