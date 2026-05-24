ワンコがお散歩に出発したら、ちょうど学校から帰ってきたお姉ちゃんに出くわして…？ワンコの家族愛の強さを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破しています。

【動画：『学校帰りのお姉ちゃん』に遭遇した犬→お散歩を続けようとした結果…『まさかの行動』】

家族が大好きなワンコ

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」には、コーギーの「はな」ちゃんとご家族の日常が投稿されています。はなちゃんはご家族のことが大好きで、お姉ちゃんが学校に行く時は吠えながらお見送りして、全力で「いってらっしゃい！」を伝えてくれるそう。

またお父さんが帰宅した時には、「おかえりなさい！」と熱烈歓迎するのだとか。はなちゃんとの愛にあふれた生活に、ご家族も幸せを感じていることでしょう。

お散歩中にお姉ちゃんに遭遇したら…

ある日、はなちゃんとお母さんはお散歩に出発した直後に、学校帰りのお姉ちゃんに遭遇したそう。はなちゃんは「お姉ちゃんも一緒にお散歩行こう！」と、嬉しそうにお姉ちゃんのそばへ。しかしお姉ちゃんは疲れていたため、お散歩には付き合わずにお家に向かうことに。

はなちゃんはみんなでお散歩する気満々で歩き出したのですが、お姉ちゃんがついて来ていないことに気付いた瞬間に、「あれっ、帰るの？じゃあ私も！」とくるりとUターン。あっさりお散歩を放棄して、お姉ちゃんを追いかけたそうです。

愛を感じる行動にキュン！

はなちゃんがお姉ちゃんに追いついた後は、仲良く並んでお家まで帰ったそう。お母さんはお散歩が中断してガッカリしていたのですが、はなちゃんの軽やかな足取りからお姉ちゃんに会えた喜びが伝わってくるので、「明日いっぱいお散歩すればいいか」と笑って許すしかなかったとか。

お姉ちゃんもはなちゃんがお散歩より自分を優先してくれたことが嬉しかったようで、「可愛い～」とメロメロになっていたとのこと。お散歩なんてどうでもよくなるくらい、とにかく家族が大好きなはなちゃんなのでした。

この投稿には「仲良し姉妹」「癒される」「お姉ちゃん追いかけるのが可愛すぎる」「即Uターン！笑っちゃいますね」「娘さんが大好きなんですね！」といったコメントが寄せられています。

はなちゃんとご家族の愉快で愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」をチェックしてくださいね。猫の「ぽんすけ」君も登場し、可愛い姿で人々を癒してくれていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。