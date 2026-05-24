愛され助っ人の突然のNPB引退報道にファン反応 中日→DeNA 首位打者、最多安打も獲得「今年はさらに怖さが戻ってきたと思ったけど…」「寂しいですね」
ビシエドは23日のヤクルト戦にも出場していた（C）産経新聞社
DeNA右の大砲、ダヤン・ビシエドの去就に注目が高まっている。
5月24日、「日刊スポーツ」含め複数のスポーツ紙がビシエドがNPB引退の意思を固めたと報じた。
【動画】このパワーがビシエドの魅力！圧巻ホームランシーン
ビシエドは中日でキャリアをスタートさせ、主軸として活躍。2018年には打率.348、178安打で首位打者、最多安打のタイトルも獲得。
右の長距離砲として長く中日を支えた。中日を戦力外となった後、メキシカンリーグのプレーも経て、25年7月にDeNAに加入。
昨季は43試合に出場、打率.259、2本塁打、6打点をマーク。
今季はオープン戦で絶好調。打率.367、2本塁打、10打点をマーク。開幕に向け期待が高まったが、ここまでは20試合に出場、打率.259、1本塁打、6打点にとどまっていた。
すでに日本人扱いとなっており、起用にも幅を持たせられることはメリットとなっていた。
中日時代から日本文化に親しみ、多くの選手と交流を深めた。愛され助っ人のNPB引退報道を受けてファンの間からも「寂しいですね」「今年はさらに怖さが戻ってきたと思ったけど…」「日本人扱いだしまだできるような気がする」と反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。