愛され助っ人の突然のNPB引退報道にファン反応　中日→DeNA 首位打者、最多安打も獲得「今年はさらに怖さが戻ってきたと思ったけど…」「寂しいですね」

ビシエドは23日のヤクルト戦にも出場していた（C）産経新聞社

DeNA右の大砲、ダヤン・ビシエドの去就に注目が高まっている。

5月24日、「日刊スポーツ」含め複数のスポーツ紙がビシエドがNPB引退の意思を固めたと報じた。

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ビシエドは中日でキャリアをスタートさせ、主軸として活躍。2018年には打率.348、178安打で首位打者、最多安打のタイトルも獲得。

右の長距離砲として長く中日を支えた。中日を戦力外となった後、メキシカンリーグのプレーも経て、25年7月にDeNAに加入。

昨季は43試合に出場、打率.259、2本塁打、6打点をマーク。

今季はオープン戦で絶好調。打率.367、2本塁打、10打点をマーク。開幕に向け期待が高まったが、ここまでは20試合に出場、打率.259、1本塁打、6打点にとどまっていた。