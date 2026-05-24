神戸連続児童殺傷事件の加害男性が収容されていた関東医療少年院（２００４年３月、東京都府中市で読売ヘリから）

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　神戸市須磨区で１９９７年に起きた連続児童殺傷事件で、土師（はせ）淳君（当時１１歳）が殺害されてから２４日で２９年になる。

　淳君の命日を前に、父の守さん（７０）が読売新聞の取材に応じ、「子どもに対する思いは何年たっても変わらない。今後も変わることはない」と心境を語った。

　守さんは今も勤務医を続け、毎朝、出勤前に仏壇に手を合わせる。日々の生活の中で、生まれてから１１歳になるまでの淳君がふと目に浮かぶという。「話をしていたり、笑ったり怒ったり。たいていは、そんな場面」と話す。

　加害男性（４３）からの手紙は、２０１７年を最後に途絶え、今年も届いていない。守さんは「希望は捨てていない。なぜ殺されなければならなかったのか。ただそれだけを知りたい」と回答を求め続ける。

　事件を知らない世代も増えた。「世間が事件を忘れていくのは当然。子どものことは家族が思い出とともにずっと覚えていたらいい」とする一方で、「事件で得られた教訓は、社会として忘れてほしくない」と強調する。

　守さんは事件後、「全国犯罪被害者の会（あすの会）」に参加するなどし、犯罪被害者への支援を求める活動に取り組み、犯罪被害者基本法の成立、被害者参加制度、凶悪犯罪の公訴時効廃止などにつながった。

　今年１月、弁護士から継続的な支援を受けられる「犯罪被害者等支援弁護士制度」も始まった。社会全体で支援への理解は広がりつつあるが、「経済補償は不十分。一元的に長期的に支援できる機関をつくらないといけない」と話し、犯罪被害者庁の設立を訴える。

　２５年に「新全国犯罪被害者の会（新あすの会）」の代表幹事だった岡村勲弁護士が９５歳で亡くなった。守さんは「大きな柱を失った。活動的にはつらい部分もあるが、自分たちのような思いはさせられない。活動は続けていく」と語った。

連続児童殺傷事件＝神戸市須磨区で１９９７年２〜５月、児童５人が襲われ、山下彩花さん（当時１０歳）と土師淳君（同１１歳）が殺害された。当時１４歳だった加害男性が殺人容疑などで逮捕され、神戸家裁は医療少年院に送致する保護処分を決定。男性は２００５年１月に本退院した。