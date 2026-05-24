サッカー日本代表の森保一監督（57）が24日、フジテレビの情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）にVTR出演。ワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグの戦い方に言及した。

森保氏がコーチ時代の18年W杯ロシア大会、指揮を執った22年W杯カタールから現地取材してきた同局の鈴木唯アナウンサーのインタビューに答える形で、森保氏がW杯について語った。インタビューは、日本代表メンバー26人を発表した15日の2日後の17日に行われたという。

1次リーグF組での相手の攻略ポイントは、対オランダは「相手の個の力を止める いい守備から攻撃」とし、「世界屈指のタレントがいるオランダだと思いますし、攻撃力は凄くあるチームだと思うので、その個の力を粘り強い守備で止めつつ攻撃に移っていかなければいけないかなと思います」と話した。

また、対チュニジアは「相手の強固な守備を崩す攻撃」とし、「守備は凄い堅いと思いますので、その守備をどうやって崩していけるかっていう攻撃がポイントかなと思いますね」と言い、「セットプレーでも点を取れているのでチームは成長していると思います」と日本代表のセットプレーに自信を見せた。

対スウェーデンについては「相手の強固な守備を崩す攻撃 セットプレー、カウンター守備の徹底」とし、「セットプレーで高さであったりとか、前線に世界トップの点を取れる選手がいるので、ギョケレシュ、イサクとか。そのカウンター攻撃を受けた時にしっかりと止められるかという守備は大切かなと思います」と強調した。

その上で「これまでたくさんの選択肢を表現できるように準備してきたので、その時の状況に合わせてしっかり戦いたいと思います」と意気込んでみせた。

最後に、サポーターらに向けて「選手たちがチャレンジする姿を見てもらって、私たちも俺たちもこういう選手みたいに日の丸を背負って自分もプレーしたいなと思ってもらえるような戦いをしたいと思っていますし、選手たちは、少年少女たちからもスーパースターだと思うんですけど、そういう人たちが自分の得意なことだけじゃなくてハードワークしてチームのために仲間のために日本のために走って戦っているんだ、自分たちもやろうと思っています」とメッセージを送った。