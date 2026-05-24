好きな「春ドラマ出演中のSTARTO社タレント」ランキング！ 2位「玉森裕太」を抑えた1位は？
現在、各テレビ局では春ドラマが放送中です。作品には、ベテランから若手まで多くのSTARTO ENTERTAINMENT（以下：STARTO社）所属のタレントたちが出演し人気を集めています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
それでは、「好きな春ドラマ出演中のSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんでした。玉森さんは、堤真一さんが主演を務める日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演中です。
同作は、パラスポーツの車いすラグビーを題材としたドラマで、玉森さんは音楽事務所で作曲家のマネージャーを務める坂本昊を担当。主人公の伍鉄文人とは、実は特別な関係であることがドラマの中で明かされ、今後の鍵を握る重要な登場人物となります。
物静かで落ち着きがある昊が玉森さんにピッタリで、ハマり役として人気です。
回答者からは、「作品の中で見せる“静かな存在感”と“繊細な演技”がとても魅力的だからです」（40代女性／滋賀県）、「演技力だけでなく、作品ごとに異なる雰囲気を見せてくれるところが魅力です」（30代男性／茨城県）、「イケメンだし玉森さんの独特な演技がすごく好きです」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは中島健人さんでした。中島さんは、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務めています。
町田そのこさんの同名小説が原作のドラマで、北九州市・門司港にあるコンビニが舞台。コンビニで働く人たちとお客さんを中心にストーリーが展開する、ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー作品となります。
中島さんは、いつでもフェロモンがダダ漏れの、超イケメンコンビニ店長・志波三彦を担当。さらに、三彦の兄・志波二彦も演じ、一人二役に挑戦中です。性格もビジュアルも正反対の兄弟をしっかりと演じ分け、高評価を受けています。
回答者からは、「何をやらせてもかっこいいなと思った」（40代女性／神奈川県）、「かっこいいし、演技力も抜群なので毎回ドラマを楽しみにしています」（50代女性／長野県）、「顔がとてもきれいなのと、カリスマ性があるから」（20代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：玉森裕太（『GIFT』）／48票
2位に選ばれたのは、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんでした。玉森さんは、堤真一さんが主演を務める日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演中です。
同作は、パラスポーツの車いすラグビーを題材としたドラマで、玉森さんは音楽事務所で作曲家のマネージャーを務める坂本昊を担当。主人公の伍鉄文人とは、実は特別な関係であることがドラマの中で明かされ、今後の鍵を握る重要な登場人物となります。
物静かで落ち着きがある昊が玉森さんにピッタリで、ハマり役として人気です。
回答者からは、「作品の中で見せる“静かな存在感”と“繊細な演技”がとても魅力的だからです」（40代女性／滋賀県）、「演技力だけでなく、作品ごとに異なる雰囲気を見せてくれるところが魅力です」（30代男性／茨城県）、「イケメンだし玉森さんの独特な演技がすごく好きです」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：中島健人（『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』）／76票
1位に選ばれたのは中島健人さんでした。中島さんは、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務めています。
町田そのこさんの同名小説が原作のドラマで、北九州市・門司港にあるコンビニが舞台。コンビニで働く人たちとお客さんを中心にストーリーが展開する、ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー作品となります。
中島さんは、いつでもフェロモンがダダ漏れの、超イケメンコンビニ店長・志波三彦を担当。さらに、三彦の兄・志波二彦も演じ、一人二役に挑戦中です。性格もビジュアルも正反対の兄弟をしっかりと演じ分け、高評価を受けています。
回答者からは、「何をやらせてもかっこいいなと思った」（40代女性／神奈川県）、「かっこいいし、演技力も抜群なので毎回ドラマを楽しみにしています」（50代女性／長野県）、「顔がとてもきれいなのと、カリスマ性があるから」（20代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)