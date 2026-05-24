生まれつき持っている特性は変えられない。医療機関や周りの人と行う発達障害の主な治療法とは？【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

生まれつき持っている特性は変えられない。医療機関や周りの人と行う発達障害の主な治療法とは

社会生活への適応を支援する

発達障害は、その人が生まれつき持っている特性であり、さまざまな感覚、ものの捉え方、考え方と深く結びついています。そうした部分を変えることはできませんから、発達障害そのものを根本的に治すことはできません。そのため、発達障害の治療では、日常生活や社会生活を送るうえでの不適応を軽減できる方法を見つけることが中心になります。

子どもの発達障害の場合、医療と教育・育成を合わせて行う「療育」「児童発達支援」を受けられます。個々の発達状況や困りごとに応じて支援計画を立てて実行する「療育支援」のほか、「日常生活の支援」「保護者の支援」があります。

また、「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」や「注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）」に対しては、「心理社会的治療」や「環境調整」が行われます。

心理社会的治療は、発達障害の人自らがさまざまな状況に応じて、適切な行動がとれるように支援するための治療法で、社会生活に適応するためのスキルを学ぶ「ソーシャル・スキル・トレーニング」や子どもの行動を理解し、関わり方を親に知ってもらう「ペアレント・トレーニング」があります。「環境調整」は、文字どおり家庭や学校、職場で発達障害の人が生活しやすいように周囲の環境を工夫、調整するものです。

こうした治療で改善が見られない場合や、二次障害で精神疾患を発症した場合は、薬物療法が用いられることもあります。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修：湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳～6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。