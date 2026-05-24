『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』奇跡のコラボ続報！ 場面カットを大公開

1996年に放送開始し、今年TVアニメ放送30周年となる『名探偵コナン』と、2004年から放送が開始されている日曜あさの人気アニメ《プリキュアシリーズ》第23弾『名探偵プリキュア！』。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現！

5月31日（日）あさには『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、さらに6月6日（土）よるの『名探偵コナン』にはキュアアンサーが登場。いつもとちょっぴり違ったタッチで描かれる、チャーミングな表情のコナンとキュアアンサーにご注目を。



■あらすじ・場面カット



5月31日(日)放送『名探偵プリキュア！』／第18話『名探偵の共演（アッセンブル）』

宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたち。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、なんとそこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会うー…。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう…！！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©ABC-A・東映アニメーション©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©ABC-A・東映アニメーション

6月6日（土）放送『名探偵コナン』／『はなまるな真実（アンサー）』

米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ・プリキュアのストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付く……。探偵団はキュアット解決できるのか！？

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©ABC-A・東映アニメーション©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©ABC-A・東映アニメーション

■作品紹介



『名探偵コナン』

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

高校生探偵の工藤新一が、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい江戸川コナンと名乗って、幼馴染の毛利蘭の父・小五郎が営む毛利探偵事務所に居候しながら様々な事件を解決していくミステリー。

1996年の放送開始から2026年で30周年を迎えた。「30 YEAR PROJECT」特設サイトをチェック！ 最新情報を随時更新中！





『名探偵プリキュア！』

©ABC-A・東映アニメーション

プリキュア史上初である「探偵」のプリキュア。主人公の明智あんなが1999年にタイムスリップするところから物語が始まる。作品のテーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」 。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちを描く。

2004年放送開始の「プリキュア」シリーズ、本作はシリーズ23作目となる。



©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

©ABC-A・東映アニメーション

5月31日（日） あさ8時30分から放送の『名探偵プリキュア！』

※BSS山陰放送では、「名探偵プリキュア！」第18話は6月7日（日）朝6時15分～の放送

6月6日（土） よる6時00分から放送の『名探偵コナン』

※一部地域を除く

奇跡の名探偵コラボに乞うご期待!!

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

©ABC-A・東映アニメーション