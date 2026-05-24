ヒロインがキスを教えるドキドキ展開！アンドロイドの勇気ある一言から初めての口づけへ…＜ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

5月23日（土）に放送された第8話では、ついにエータとくるみがキスを交わす展開に…！

【映像】エータの言葉に感動したくるみが唇を寄せ…

◆「私にあなたを護らせていただけませんか？」

くるみへの恋心を自覚しつつも、意識を失った際に彼女にケガを負わせてしまったことから、「もはや自分にはくるみを護る資格がない」と思い悩んでいたエータ。

しかし異変を察した同僚・副島昂樹（松倉海斗）から一歩踏み出すよう背中を押され、勇気を出したエータは、くるみと2人きりになると「あなたに、伝えておきたいことがあります」と切り出した。

エータは「私は新品ではありません、過去の記憶が消されていない二次利用されたリサイクル品。完璧にはほど遠いロボットです。残念ながら、あなたを幸せにするというプログラムも組み込まれていません。ですが…それでももしよろしければ、私にあなたを護らせていただけませんか？」と言葉を振り絞った。

この言葉にくるみは泣きそうになりながら「初めて聞けた。あなたの気持ち…」とこぼし、これまで聞かされていた“元恋人の須東峻一郎（竹財輝之助）と結ばれる未来”を選択しないことを決意。

「時沢エータじゃなきゃダメなんだから」と告げたくるみは、そのままエータに唇を重ねた。

「これは」ときょとんとした顔をするエータに、くるみは「人が自分の大切な人にだけすること。愛しくてたまらなくて、言葉じゃ言い表せない気持ちが溢れたときに」と説明。エータは「学習しました」とキスを覚えると、2人は再び顔を寄せ合うも、そこでエータのバッテリーが切れてしまうのだった。