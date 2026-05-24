F1カナダ GPスプリント

サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ

天気：ほぼ曇り

路面状況：ドライ

気温：20.5℃

路面温度：32.5℃

F1カナダ GPのスプリントがジル・ヴィルヌーヴで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム28:50.951で優勝。2位は（+1.272）で3番グリッドスタートのL.ノリス（MCL）、3位は（+1.843）で2番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 G.ラッセル（MER）28:50.951／23／0／1／8

2位 L.ノリス（MCL）+1.272／23／0／3／7

3位 K.アントネッリ（MER）+1.843／23／0／2／6

4位 O.ピアストリ（MCL）+9.797／23／0／4／5

5位 C.ルクレール（FER）+9.929／23／0／6／4

6位 L.ハミルトン（FER）+10.545／23／0／5／3

7位 M.フェルスタッペン（RBR）+15.935／23／0／7／2

8位 A.リンドブラッド（RB）+29.710／23／0／9／1

9位 F.コラピント（ALP）+31.621／23／0／13／0

10位 C.サインツ（WIL）+36.793／23／0／10／0

11位 L.ローソン（RB）+1:01.344／23／0／18／0

12位 G.ボルトレート（AUD）+1:01.814／23／0／12／0

13位 E.オコン（HAS）+1:04.209／23／0／14／0

14位 S.ペレス（CAD）+1:10.402／23／0／16／0

15位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1:12.158／23／0／11／0

16位 L.ストロール（AST）+1 Laps／22／0／17／0

17位 V.ボッタス（CAD）+1 Laps／22／0／ピットレーン／0

18位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／22／1／ピットレーン／0

19位 A.アルボン（WIL）+1 Laps／22／1／ピットレーン／0

20位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／22／1／ピットレーン／0

21位 I.ハジャー（RBR）+3 Laps／20／2／8／0

- F.アロンソ（AST）リタイア／15／1／15／0

2026-05-24 09:09:05 更新