【F1カナダ GPスプリント速報】優勝はG.ラッセル
F1カナダ GPスプリント
サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ
天気：ほぼ曇り
路面状況：ドライ
気温：20.5℃
路面温度：32.5℃
F1カナダ GPのスプリントがジル・ヴィルヌーヴで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム28:50.951で優勝。2位は（+1.272）で3番グリッドスタートのL.ノリス（MCL）、3位は（+1.843）で2番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 G.ラッセル（MER）28:50.951／23／0／1／8
2位 L.ノリス（MCL）+1.272／23／0／3／7
3位 K.アントネッリ（MER）+1.843／23／0／2／6
4位 O.ピアストリ（MCL）+9.797／23／0／4／5
5位 C.ルクレール（FER）+9.929／23／0／6／4
6位 L.ハミルトン（FER）+10.545／23／0／5／3
7位 M.フェルスタッペン（RBR）+15.935／23／0／7／2
8位 A.リンドブラッド（RB）+29.710／23／0／9／1
9位 F.コラピント（ALP）+31.621／23／0／13／0
10位 C.サインツ（WIL）+36.793／23／0／10／0
11位 L.ローソン（RB）+1:01.344／23／0／18／0
12位 G.ボルトレート（AUD）+1:01.814／23／0／12／0
13位 E.オコン（HAS）+1:04.209／23／0／14／0
14位 S.ペレス（CAD）+1:10.402／23／0／16／0
15位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1:12.158／23／0／11／0
16位 L.ストロール（AST）+1 Laps／22／0／17／0
17位 V.ボッタス（CAD）+1 Laps／22／0／ピットレーン／0
18位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／22／1／ピットレーン／0
19位 A.アルボン（WIL）+1 Laps／22／1／ピットレーン／0
20位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／22／1／ピットレーン／0
21位 I.ハジャー（RBR）+3 Laps／20／2／8／0
- F.アロンソ（AST）リタイア／15／1／15／0
2026-05-24 09:09:05 更新