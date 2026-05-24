F1カナダ GP予選

サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ

天気：曇り

路面状況：ドライ

気温：21.5℃

路面温度：30.8℃

F1カナダ GPの予選がジル・ヴィルヌーヴで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 G.ラッセル（MER）1:13.953／1:13.079／1:12.578／24

2位 K.アントネッリ（MER）1:13.380／1:13.076／1:12.646／24

3位 L.ノリス（MCL）1:13.503／1:13.049／1:12.729／28

4位 O.ピアストリ（MCL）1:13.559／1:13.285／1:12.781／29

5位 L.ハミルトン（FER）1:13.767／1:13.041／1:12.868／27

6位 M.フェルスタッペン（RBR）1:14.067／1:13.479／1:12.907／23

7位 I.ハジャー（RBR）1:13.654／1:12.975／1:12.935／22

8位 C.ルクレール（FER）1:13.825／1:13.496／1:12.976／29

9位 A.リンドブラッド（RB）1:13.895／1:13.548／1:13.280／28

10位 F.コラピント（ALP）1:14.466／1:13.857／1:13.697／27

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:14.562／1:13.886／-／21

12位 L.ローソン（RB）1:14.346／1:13.897／-／22

13位 G.ボルトレート（AUD）1:14.775／1:14.071／-／22

14位 P.ガスリー（ALP）1:14.698／1:14.187／-／20

15位 C.サインツ（WIL）1:14.276／1:14.273／-／21

16位 O.ベアマン（HAS）1:14.449／1:14.416／-／22

17位 E.オコン（HAS）1:14.845／-／-／12

18位 A.アルボン（WIL）1:14.851／-／-／13

19位 F.アロンソ（AST）1:15.196／-／-／11

20位 S.ペレス（CAD）1:15.429／-／-／11

21位 L.ストロール（AST）1:16.195／-／-／10

22位 V.ボッタス（CAD）1:16.272／-／-／10

2026-05-24 09:09:07 更新