【F1カナダ GP予選速報】予選1番手はG.ラッセル
F1カナダ GP予選
サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ
天気：曇り
路面状況：ドライ
気温：21.5℃
路面温度：30.8℃
F1カナダ GPの予選がジル・ヴィルヌーヴで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ
1位 G.ラッセル（MER）1:13.953／1:13.079／1:12.578／24
2位 K.アントネッリ（MER）1:13.380／1:13.076／1:12.646／24
3位 L.ノリス（MCL）1:13.503／1:13.049／1:12.729／28
4位 O.ピアストリ（MCL）1:13.559／1:13.285／1:12.781／29
5位 L.ハミルトン（FER）1:13.767／1:13.041／1:12.868／27
6位 M.フェルスタッペン（RBR）1:14.067／1:13.479／1:12.907／23
7位 I.ハジャー（RBR）1:13.654／1:12.975／1:12.935／22
8位 C.ルクレール（FER）1:13.825／1:13.496／1:12.976／29
9位 A.リンドブラッド（RB）1:13.895／1:13.548／1:13.280／28
10位 F.コラピント（ALP）1:14.466／1:13.857／1:13.697／27
11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:14.562／1:13.886／-／21
12位 L.ローソン（RB）1:14.346／1:13.897／-／22
13位 G.ボルトレート（AUD）1:14.775／1:14.071／-／22
14位 P.ガスリー（ALP）1:14.698／1:14.187／-／20
15位 C.サインツ（WIL）1:14.276／1:14.273／-／21
16位 O.ベアマン（HAS）1:14.449／1:14.416／-／22
17位 E.オコン（HAS）1:14.845／-／-／12
18位 A.アルボン（WIL）1:14.851／-／-／13
19位 F.アロンソ（AST）1:15.196／-／-／11
20位 S.ペレス（CAD）1:15.429／-／-／11
21位 L.ストロール（AST）1:16.195／-／-／10
22位 V.ボッタス（CAD）1:16.272／-／-／10
2026-05-24 09:09:07 更新