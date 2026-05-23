ADF（NPO青山デザインフォーラム）が、若手アーティストへ作品展示・発表の場を無料で提供する「ADF Art Gallery Project」の43回目の展覧会「Generic Foods」を開催する。会場は東京・南青山のGARDE Galleryで、期間は6月5日から19日まで。

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同展は、武蔵野美術大学在学中にcoconogaccoで学び、現在は東京藝術大学修士課程に在学中のshirakiが発起人となり、同じく武蔵野美術大学出身のZENZABURO、coconogacco出身の松野もも、東京大学大学院を経てロイヤル・カレッジ・オブ・アート（Royal College of Art）に在学中の宮瀬環の4人が参加する。

タイトルの「Generic Foods」は、食品が商品として流通、消費される過程で“食のコピー＆ペースト”が繰り返される現代社会を表現。複製性を重視する現代の食のあり方に対する疑問を起点に、食と人間の関係性を問いかける作品を発表する。

◾️Generic Foods

期間：2026年6月5日（金）〜6月19日（金）

会場：GARDE Gallery

所在地：東京都港区南青山5-2-1 NBF ALLIANCEビル4階

営業時間：11:00〜18:00 （初日18:00〜20:00にはレセプションを開催。最終日は15:00まで）

休廊日：日曜、祝日