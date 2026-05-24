◆米大リーグ レッドソックス２―４ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は、１―４で迎えた９回１死一、二塁で代打で登場。ツ軍３番手右腕モリスに二ゴロに倒れた。一塁走者で残り、代走を出されて交代した。打率は２割５分３厘となった。レ軍は今季本拠８勝１６敗で７カード目の負け越し。

３点を追う９回１死一、二塁。代打吉田がコールされると、チケット完売、３万７１０５人が詰めかけた本拠地は大歓声が沸き起こった。カウント１―２からの４球目、外寄りの９５マイルのシンカーを引っ掛けた。ツ軍二塁手アルシアの好守で二塁封殺。一塁に残った吉田は、代走を出されて交代した。

「中堅方向に強い打球を打ちたかったですけど、結果的に弱い打球になってしまった」と悔しがった吉田。後続２人が四球を選び、１点を返したが、２死満塁からデュランが見逃し三振。ＡＢＳ判定チャレンジも実らず、試合終了となった。

４回には乱闘寸前のにらみ合いが起きた。２死一、二塁からラファエラの右中間二塁打で１点を返し、一塁走者のコントレラスが本塁を狙ったが滑り込まず、捕手・カラティーニに体当たりする形になった。カラティーニがコントレラスに詰め寄ると、両軍ベンチ、ブルペンから選手が飛び出し、吉田も本塁周辺に集結。乱闘は起きなかったが、一発触発の緊張感が漂った。

これで本拠地８勝１６敗。同カードの負け越しが決まった。本拠地での勝ち越しは、４月６〜８日のブルワーズ戦１カードのみとなっている。