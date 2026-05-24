敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦。先発の佐々木朗希投手は初回に3失点と苦しいスタートになった。自らの送球ミスもあり、1イニングで35球を費やした。

初回にバタついた。1点を奪われ、なおも無死二塁とピンチの場面。3番ボーンを投前の弱いゴロに打ち取ったものの、不運にも三塁線の処理が難しい位置に転がった。佐々木は素早く掴み、一塁へ。しかしこれが逸れてしまい、送球エラーで失点した。

中継した米放送局「FOXスポーツ」では、解説の元MLB捕手A.J.ピアジンスキー氏が「この打球は決して強い当たりではなく、遠くへ飛んだわけではない。ササキにとっては難しい処理になった」とこのプレーについて語り、「急いで投げなければならなかった分、送球が少し逸れてしまっただけで、それ以外の動きは完璧だった。本当にタフなプレーだった」と佐々木をかばった。

また同じく解説の元メジャー投手、アダム・ウェインライト氏も「見ての通り、（一塁手の）フレディにはどうすることもできなかった。彼（佐々木）の動き自体はすべて完璧だった。A.J.も捕ってすぐに……と言ってたが、ボールが手からすっぽ抜けてしまった。あそこは重心を低く保ち、しっかり体重を乗せて投げなければならない」と投手らしく指摘した。



（THE ANSWER編集部）