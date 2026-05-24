アイドルグループ「IZANAGI」の元メンバーで、モデル・タレントの谷なな(30)が23日、自身のインスタグラムで結婚と出産を発表した。お相手はハンドボール日本代表の玉川裕康(たまかわ・ひろやす＝31)。



【写真】身長差がエグい！お宮参りする谷なな&玉川裕康夫婦 何センチ差!?

谷は「私事ではございますが、この度結婚し、新しい家族を迎えましたことをご報告いたします」と発表。続けて「元気な女の子を出産いたしました。出産から少し時間が経ってのご報告となりましたが、母子ともに元気に日々を過ごしております」と出産も知らせた。



また「お相手はジークスター東京の玉川裕康さんです」と夫の紹介もし、投稿にはお宮参りをしたとみられる家族3人での初3ショット写真も添えた。最後には「これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。今後も変わらず、自分らしく歩んでいきたいと思っておりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。



夫の玉川はイランと日本のルーツをもつハーフ。日本ハンドボールリーグのジークスター東京に所属するプロハンドボール選手で、チーム公式サイトでは身長は200cm、体重は108kgと公表されている。2024年に開催されたパリ五輪では日本代表にも選出されている。お宮参りの写真では谷の頭が玉川の肩よりも下で、しっかり体格差が現れている。



（よろず～ニュース編集部）