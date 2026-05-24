【USJ裏話】見た目完全にキユーピーのマヨネーズ→“赤いキャップ”ごと食べられる
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、開業25周年の特別だらけの“祭り”を開催中。その中でも注目を集めている、期間限定の“食べ歩き”フードの知られざる裏話が、明らかになった。
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
『マヨマヨツナマヨコーンまん』は、赤いキャップが印象的な見た目もそのままキユーピーのマヨネーズのよう。コーンとマヨがたっぷり詰まった、インパクト満点の絶品“まん”となっている。
今回の商品化にあたって、キユーピーの赤いキャップ、緩やかな曲線のボトル、赤い網掛けのデザインを、本気で再現するべく、キャップ部分もボトル本体もそれぞれ特注の型を使い、1つ1つ丁寧に組み合わせ、最終的には手で整えるほど徹底しているという。写真では“まん”と分からないほどのクオリティとなっている。
■『マヨマヨツナマヨコーンまん』
販売場所：ユニバーサル・マーケット内 トローリー・トリート
850円
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
今回の商品化にあたって、キユーピーの赤いキャップ、緩やかな曲線のボトル、赤い網掛けのデザインを、本気で再現するべく、キャップ部分もボトル本体もそれぞれ特注の型を使い、1つ1つ丁寧に組み合わせ、最終的には手で整えるほど徹底しているという。写真では“まん”と分からないほどのクオリティとなっている。
■『マヨマヨツナマヨコーンまん』
販売場所：ユニバーサル・マーケット内 トローリー・トリート
850円