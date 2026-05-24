気象庁は、大雨や河川氾濫などの警報・注意報を再編した新たな「防災気象情報」の発表を２８日に始める。

災害ごとにバラバラだった名称を統一し、危険度や取るべき避難行動をわかりやすくする狙いがある。

防災気象情報は現在、「大雨」や「土砂災害」、「高潮」などについて、危険度を５段階の「警戒レベル」に分けて発表されている。市町村はこの情報に基づいて住民に避難指示などを発令する。

しかし、名称には統一性がなく、わかりにくさが指摘されてきた。例えば、最も危険度が高く、直ちに安全確保が求められる「レベル５」では、大雨は「大雨特別警報」、高潮は「高潮氾濫発生情報」が出される。レベル４の高潮には「高潮特別警報」と「高潮警報」の２種類がある一方、大雨に関する情報はない。

同庁は、防災の専門家らによる検討会の意見を踏まえ、レベルを名称にも入れた上で、レベル５は「特別警報」、レベル４は「危険警報」などと統一することにした。レベル５の大雨は「レベル５大雨特別警報」、高潮は「レベル５高潮特別警報」となる。

同庁の野村竜一（りょういち）長官は２０日の定例記者会見で、「高齢者などはレベル３、（それ以外の）多くの方はレベル４が出たら避難してほしい」と述べた。