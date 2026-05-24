＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】義ノ富士の後ろに“ざんばら”髪のイケメン力士

2横綱2大関の休場により優勝争いが混戦を極める大相撲五月場所。十四日目に優勝の可能性を残す3敗で臨んだ前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）が東の花道から入場する場面で、その背後に“ただならぬ”存在感の若手力士の姿をカメラが捉え「義ノ富士の後ろにまたイケメン」などファンがざわつく一幕があった。

自身初となる幕内優勝に向けて星を落とすことができない3敗の義ノ富士は、今場所4敗と勢いのある注目の若手、前頭十七枚目・藤凌駕（藤島）との一番に向けて東の花道から入場した。

その際、義ノ富士の後ろに大きな座布団を大事そうに抱えるざんばら髪の若手イケメン力士の姿が中継カメラに映り込んだ。一部ファンがその“ただならぬ存在感”に反応。「義ノ富士の後ろにまたイケメン」「かっこいいなぁ」と驚きの声が上がったが、中には「竜翔！」「イケメン竜翔」など、その存在を知るファンの反応も。

その力士とは、幕下九枚目・竜翔（追手風）。竜翔は熊本県宇土市出身の23歳。令和七年七月場所に幕下最下位格付出で初土俵を踏んだ期待のホープだ。身長185センチ、120キロというモデル並みの体躯を誇り、その端正なルックスも相まって人気が高い若手の一人だ。

なおその後、義ノ富士は藤凌駕にすくい投げで敗れて4敗に後退。これで十四日目を終え、3敗は大関・霧島（音羽山）と小結・若隆景（荒汐）。そして4敗の伯乃富士、前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）、前頭十一枚目・宇良（木瀬）、前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、前頭十七枚目・藤凌駕（藤島）といった平幕5人にも優勝の可能性が残された。（ABEMA／大相撲チャンネル)