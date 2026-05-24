◇WBA・WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 王者 オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）＜12回戦＞リコ・バーホーベン（オランダ）（2026年5月23日 エジプト・ギザ）

プロボクシングのWBA・WBC・IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ）が元キックボクサーのリコ・バーホーベン（37＝オランダ）に11回2分59秒TKO勝ちし、王座防衛に成功した。ウシクはプロ戦績を25戦全勝（16KO）とした。

ウシクはバーホーベンの右の強打を何度も被弾するなど大苦戦。10回を終えた時点の採点は、ジャッジ2人が95―95、1人が96―94でバーホーベンを支持していた。しかし、11回にウシクがフックの連打から右アッパーを叩き込むと、バーホーベンは前のめりにダウン。試合再開後、ウシクがメッタ打ちにするとレフェリーが試合を止めた。

バーホーベン陣営はストップが早いのではないかと抗議。識者やファンの間でも疑問の声が上がった。バーホーベンは「早すぎるとは思ったけど、決めるのは自分じゃない。レフェリーはラウンド終了が近いことを分かっていたはずだし、最後まで戦わせるか、ゴングを鳴らすか、どちらかだったと思う。でも、自分が決められることではない」と敗戦を受け入れ、「自分のパフォーマンスには満足している。ボクシング界が自分を認めてくれることを願っている」と話した。

試合後にはWBC世界ヘビー級暫定王者のアギト・カバラル（ドイツ）がリングに上がり、ウシクにドイツのスタジアムでの対戦を要求した。ウシクは「やろうじゃないか。問題ない」と即答。一方、バーホーベンと再戦する可能性もあり、サウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官は「カバラル戦も見たいし、オランダでのリコとの再戦も見たい」と希望を口にした。