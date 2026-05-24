役所広司、磯村勇斗プロデュース「しずおか映画祭」開幕を祝福 「ずっと応援していきたい」
俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを手がける「第1回しずおか映画祭」が5月23日、静岡市の清水文化会館マリナートで開幕した。“旅する映画祭”をテーマに掲げる同映画祭。その記念すべき第1回の幕開けを飾ったのは、「第76回カンヌ国際映画祭」で最優秀男優賞を受賞した『PERFECT DAYS』（2023年）。上映後には主演の役所広司が登壇し、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。
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大歓声を受けた役所は、「大谷翔平になったような気分」と笑いを誘いながら、「映画祭はお祭りですから。人がたくさん集まると盛り上がります」とコメント。「僕自身は盛り上げるのはそんなに得意じゃないんですけど、これから磯村くんが立ち上げた映画祭をずっと応援していきたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう！」と温かなエールを送った。
今回、静岡市とフランス・カンヌ市が姉妹都市であることにちなみ、“カンヌゆかりの作品”として『PERFECT DAYS』が上映された。
磯村は「静岡市で開催すると決まった時、真っ先に浮かんだのが『PERFECT DAYS』であり、役所広司さんでした」とオファーの理由を説明。「第1回の門出をお祝いしてくださっているような気持ちがあります。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
一方の役所は「いきなり不意を突かれて言われたので、即答するしかなかったんです」と冗談交じりに返答。2人の軽妙なやり取りに、会場は終始和やかな空気に包まれた。
さらに役所は、「ここは本当にカンヌ映画祭のメイン会場に似ている雰囲気がありますね。ここからいいスタートが切れたと思っています」と語り、映画祭の船出を祝福した。
トークでは、2人が親子役で共演した映画『八犬伝』（2024年）の撮影秘話も披露。
役所は、役作りのため極限まで減量していた磯村について、「日に日に死に向かって痩せていくんです。『昨日は水しか飲んでないんです』と言って、本当にヒラヒラになっていた」と振り返った。
これに対し磯村は、「役所さんが父・馬琴として現場に立ってくださっていたので、自分も役者人生のすべてを懸けたいと思った」と熱い思いを明かした。
また、役所は「磯村くんはカチッとした力強い骨格を持っている」と、俳優としての魅力を絶賛。磯村は、自身の原点である沼津の演劇研究所への思いを語るなど、静岡への深い愛情をのぞかせた。
今年、「ウディネ・ファーイースト映画祭」で生涯功労賞を受賞した役所は、『PERFECT DAYS』がイタリアで大ヒットしたことに触れ、「アジア映画を応援してくれる人たちが世界にいることが本当にうれしい」と感慨深げにコメント。さらに、これまで5作品で参加してきたカンヌ国際映画祭について、「映画祭には世界中の映画ファンが集まっている。行くたびに映画に熱狂してくれる人がたくさんいることが励みになる」と語った。
さらに、第一線で活躍し続ける理由を問われると、「上手い俳優はたくさんいる。だから僕も芝居が上手くなりたいんです」と真剣な表情を見せ、「満足することはない。次は上手くいくんじゃないかと思うから、役者はやめられない」と、今なお貪欲に芝居と向き合う姿勢を明かし、観客を魅了した。
イベント後半では、沼津出身の故・原田眞人監督についてのトークも展開。役所は「本当に映画が大好きな監督でした」と故人を偲びながら、「亡くなる直前まで次の作品のことを考えていた」と、その情熱を振り返った。
そして最後に役所は、「しずおか映画祭が10年、20年、50年とずっと続いていくことを願っています」とコメント。「東京から近い静岡で、力強い映画祭があるのは素晴らしいこと。アジア、世界へと広がっていくよう頑張ってください。僕も頑張ります！」とメッセージを送った。
役所を送り出した後、磯村も「背中を押していただける言葉をいただき、本当に頑張ろうと思いました」と感謝を述べ、「楽しんでいただけましたか？」と観客へ呼びかけると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。
大歓声を受けた役所は、「大谷翔平になったような気分」と笑いを誘いながら、「映画祭はお祭りですから。人がたくさん集まると盛り上がります」とコメント。「僕自身は盛り上げるのはそんなに得意じゃないんですけど、これから磯村くんが立ち上げた映画祭をずっと応援していきたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう！」と温かなエールを送った。
今回、静岡市とフランス・カンヌ市が姉妹都市であることにちなみ、“カンヌゆかりの作品”として『PERFECT DAYS』が上映された。
磯村は「静岡市で開催すると決まった時、真っ先に浮かんだのが『PERFECT DAYS』であり、役所広司さんでした」とオファーの理由を説明。「第1回の門出をお祝いしてくださっているような気持ちがあります。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
一方の役所は「いきなり不意を突かれて言われたので、即答するしかなかったんです」と冗談交じりに返答。2人の軽妙なやり取りに、会場は終始和やかな空気に包まれた。
さらに役所は、「ここは本当にカンヌ映画祭のメイン会場に似ている雰囲気がありますね。ここからいいスタートが切れたと思っています」と語り、映画祭の船出を祝福した。
トークでは、2人が親子役で共演した映画『八犬伝』（2024年）の撮影秘話も披露。
役所は、役作りのため極限まで減量していた磯村について、「日に日に死に向かって痩せていくんです。『昨日は水しか飲んでないんです』と言って、本当にヒラヒラになっていた」と振り返った。
これに対し磯村は、「役所さんが父・馬琴として現場に立ってくださっていたので、自分も役者人生のすべてを懸けたいと思った」と熱い思いを明かした。
また、役所は「磯村くんはカチッとした力強い骨格を持っている」と、俳優としての魅力を絶賛。磯村は、自身の原点である沼津の演劇研究所への思いを語るなど、静岡への深い愛情をのぞかせた。
今年、「ウディネ・ファーイースト映画祭」で生涯功労賞を受賞した役所は、『PERFECT DAYS』がイタリアで大ヒットしたことに触れ、「アジア映画を応援してくれる人たちが世界にいることが本当にうれしい」と感慨深げにコメント。さらに、これまで5作品で参加してきたカンヌ国際映画祭について、「映画祭には世界中の映画ファンが集まっている。行くたびに映画に熱狂してくれる人がたくさんいることが励みになる」と語った。
さらに、第一線で活躍し続ける理由を問われると、「上手い俳優はたくさんいる。だから僕も芝居が上手くなりたいんです」と真剣な表情を見せ、「満足することはない。次は上手くいくんじゃないかと思うから、役者はやめられない」と、今なお貪欲に芝居と向き合う姿勢を明かし、観客を魅了した。
イベント後半では、沼津出身の故・原田眞人監督についてのトークも展開。役所は「本当に映画が大好きな監督でした」と故人を偲びながら、「亡くなる直前まで次の作品のことを考えていた」と、その情熱を振り返った。
そして最後に役所は、「しずおか映画祭が10年、20年、50年とずっと続いていくことを願っています」とコメント。「東京から近い静岡で、力強い映画祭があるのは素晴らしいこと。アジア、世界へと広がっていくよう頑張ってください。僕も頑張ります！」とメッセージを送った。
役所を送り出した後、磯村も「背中を押していただける言葉をいただき、本当に頑張ろうと思いました」と感謝を述べ、「楽しんでいただけましたか？」と観客へ呼びかけると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。