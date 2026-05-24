ある老犬のエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破し、「最高に幸せ」「長生きして」「尊い命ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：4年前から歩けなくなってしまった老犬→それでも嬉しそうにして…勇気を貰える『今を全力で生きる光景』】

歩けなくなったわんこ

TikTokアカウント「toma.channel2」の投稿主さんは、『ユリア』ちゃん、『トーマ』くんという2匹のわんこと暮らしています。今回の主役は、ユリアちゃん。

投稿主さんがユリアちゃんと出会ったのは、ユリアちゃんが11歳のころでした。もともとはパートナーさんの愛犬で、ふたりは長い時間を一緒に過ごしてきた大切な存在。投稿主さんともすぐに距離が縮まり、家族みんなで穏やかな毎日を送っていたそうです。

しかし、そんな日常は突然変化します。ある日、ユリアちゃんが歩くことが難しくなってしまったのです。どうにかまた歩けるようにと、4年間にわたりさまざまな方法を試し、懸命に支え続けた投稿主さんたち。それでも残念ながら、ユリアちゃんが再び自分の足で歩けるようになることはありませんでした。

もどかしさの中で…

それから始まったのは、完全介護の暮らし。ユリアちゃん自身も、「歩きたいのに歩けない」というもどかしさを感じていたのか、悔しそうな表情を見せることもあったそうです。

そんな日々のなかで、保護犬のトーマくんが新たに家族に加わりました。ユリアちゃんとトーマくんは少しずつ距離を縮め、仲良しに。投稿主さんとパートナーさんも、毎日必死に介護を続けました。

しかし、そんな家族のなかで、ユリアちゃんは「今を生きる天才」だったそう。徐々に歩けない現実を受け入れ、抱っこでの散歩を楽しんだり、投稿主さんやパートナーさんとのスキンシップに心から幸せそうな表情を見せたりするようになったのだとか。

今ある幸せを抱きしめて

ユリアちゃんの姿は、まるで「今ここにある幸せ」を抱きしめながら生きているようだったそうです。できないことに心を奪われるのではなく、目の前の楽しさや温もりを全力で味わう姿に、投稿主さんたちも何度も励まされ、前向きな気持ちをもらったのだとか。

そんなユリアちゃんは現在17歳。大好きな家族とともに、ゆったりとした時間を過ごしながら、今も穏やかで幸せな毎日を送っているそうです♡

この投稿には「愛されてすごく幸せだと思います」「我が家は老犬5匹いるのですごく励みになります」「最後の1秒まで大切に育てようと再確認できました」などの温かなコメントが寄せられています。

ユリアちゃんとトーマくんの微笑ましい日常は、TikTokアカウント「toma.channel2」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「toma.channel2」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。