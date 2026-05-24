「たぶん、俺はいないです」伊東純也が大事な今季最終戦を回避→日本行きを明言！ ヒヤリとした右膝強打については…「ああいうのは怪我しないんで大丈夫」【現地発】
DF明本考浩、大南拓磨（ともにルーベン）、FW伊東純也、横山歩夢（ともにゲンク）の日本人選手４名が一堂に会した５月23日の試合は、ゲンクが日本人両ウイングの挙げたゴールにより２−０で勝利。この結果、“プレーオフ２”の１位になったゲンクは31日、UEFAカンファレンスリーグ出場権を懸けて今季ラストゲームを“プレーオフ１”５位のチームと戦うことになった。
「こいつのゴールのほうがイージーでしたね」（伊東）
「あれ、意外と難しいですよね。フカしてはいけないし」（横山）
「あれも俺が起点です」（伊東）
年の差10の２人が「自分のゴールのほうが難しかった」と掛け合う姿は微笑ましい。16分、伊東が決めた先制弾は、左からの折り返しをニアで受けながらターンして、ゴール右隅にシュートを蹴り込んだ、非常に芸術的なもの。
「ああいうのは大体ファーに適当に打っておけば、入る時は入る。“ターンしてシュート”というのはけっこう（自身の）パターンかなと思います」
２点目は33分、横山が右からのクロスをダイレクトに蹴り込んだもの。確かに本人が振り返った通り、抑えの効いたシュートだった。レギュラーシーズンはリザーブチームの一員としてベルギー２部リーグで戦った横山だったが、このプレーオフからトップチームでチャンスを掴み、８試合に出場。ラスト３試合はスタメンに抜擢され、この夜、嬉しい初ゴールを決めた。
ゴール以外のシーンでも、伊東＆横山のコンビが冴えたシーンが前半、幾度かあった。そのひとつが32分、中盤に降りた伊東がふんわりと柔らかく正確なパスを左スペースの横山に出してチャンスメイクを任せると、そのままバイタルエリアに入っていってシュート。これはDFのブロックに阻まれたものの、手応え十分のコンビプレーだった。伊東はこのシーンを振り返る。
「サイドからあそこ（バイタルエリア）に入っていったら捕まえられないと思うので、あそこに入っていってシュートしているのをイメージしていて、歩夢に『あそこに出して』と言っていた。前回も（同じようなシーンが）あったけれど、決めれなかったぶん、今回もそのシーンは外れましたが、あそこで受けてシュートを打てた。そして、１点決めることができて良かったです」
横山については「前の監督の時はひとりだけ（メンバーから）外されたりしていて、あれ（気の毒）でしたが、セカンドチームで結果を出して、今の監督が使い始め、今日は１点決められて良かったと思います」と後輩の成長を喜んだ。
ワールドカップ直前だけに怪我だけは避けたいところ。しかし61分、相手CKから攻めに転じようと伊東がドリブルを始めたところ、相手選手のファウルを受けて右膝を強く打ってしまい、相当に痛がり、72分にベンチに退いた。それでも怪我に強いタフな男は試合後、あっさりとこう言った。
「打撲なんで大丈夫です。ああいうので怪我しないんで大丈夫です」
次節、ゲンクはカンファレンスリーグ予選の出場権を懸け、今季最後の試合を戦う。
「たぶん、俺はいないです。ワールドカップに行くメンバーはたぶん、いなくなると思うんですけど」
つまり、これで今季の“ゲンクの伊東”は終了。すぐに“日本代表の伊東”としてワールドカップに集中するのだ。
「今、左サイドの若いウイング２人怪我してるんで、横山にやってもらうしかない。俺もいなくなりますし」
来たるワールドカップに向けて伊東は誓う。
「（昨季終盤に痛めた足首の）怪我も良くなって、個人的にはコンディションも上がってきて、いい状態で来ているので。あとは結果を出すだけです。ワールドカップで勝てるように、ゴール決めることができればいいと思ってます。個人的にも、チームとしても前回を超えて、優勝できるよう、貢献したいです」
伊東がルーベン戦後、チームを離脱することを、ニッキー・ハイエン監督に確認すると「イエス」と認めた。
「日本代表に招集されたため、あそらく明日（24日）に日本に向けて発つだろう。これから何が可能か我々も探るけれど、基本的には今日の試合が彼の今季ラストゲームだ」
――しかしカンファレンスリーグ出場権を得るために、伊東は大事な選手ですよね？
「はい、重要な選手です。しかし日本代表が彼を招集するならば...」
――FIFAのレギュレーションですよね？
「はい。FIFAレギュレーションです」
31日の壮行試合、日本対アイスランドを戦う伊東は、カンファレンスリーグ出場権獲得を横山に託した。
取材・文●中田 徹
【動画】プレーオフ２で伊東純也が今季６点目、そして横山歩夢が嬉しいベルギー１部初ゴール！
「こいつのゴールのほうがイージーでしたね」（伊東）
「あれ、意外と難しいですよね。フカしてはいけないし」（横山）
「あれも俺が起点です」（伊東）
「ああいうのは大体ファーに適当に打っておけば、入る時は入る。“ターンしてシュート”というのはけっこう（自身の）パターンかなと思います」
２点目は33分、横山が右からのクロスをダイレクトに蹴り込んだもの。確かに本人が振り返った通り、抑えの効いたシュートだった。レギュラーシーズンはリザーブチームの一員としてベルギー２部リーグで戦った横山だったが、このプレーオフからトップチームでチャンスを掴み、８試合に出場。ラスト３試合はスタメンに抜擢され、この夜、嬉しい初ゴールを決めた。
ゴール以外のシーンでも、伊東＆横山のコンビが冴えたシーンが前半、幾度かあった。そのひとつが32分、中盤に降りた伊東がふんわりと柔らかく正確なパスを左スペースの横山に出してチャンスメイクを任せると、そのままバイタルエリアに入っていってシュート。これはDFのブロックに阻まれたものの、手応え十分のコンビプレーだった。伊東はこのシーンを振り返る。
「サイドからあそこ（バイタルエリア）に入っていったら捕まえられないと思うので、あそこに入っていってシュートしているのをイメージしていて、歩夢に『あそこに出して』と言っていた。前回も（同じようなシーンが）あったけれど、決めれなかったぶん、今回もそのシーンは外れましたが、あそこで受けてシュートを打てた。そして、１点決めることができて良かったです」
横山については「前の監督の時はひとりだけ（メンバーから）外されたりしていて、あれ（気の毒）でしたが、セカンドチームで結果を出して、今の監督が使い始め、今日は１点決められて良かったと思います」と後輩の成長を喜んだ。
ワールドカップ直前だけに怪我だけは避けたいところ。しかし61分、相手CKから攻めに転じようと伊東がドリブルを始めたところ、相手選手のファウルを受けて右膝を強く打ってしまい、相当に痛がり、72分にベンチに退いた。それでも怪我に強いタフな男は試合後、あっさりとこう言った。
「打撲なんで大丈夫です。ああいうので怪我しないんで大丈夫です」
次節、ゲンクはカンファレンスリーグ予選の出場権を懸け、今季最後の試合を戦う。
「たぶん、俺はいないです。ワールドカップに行くメンバーはたぶん、いなくなると思うんですけど」
つまり、これで今季の“ゲンクの伊東”は終了。すぐに“日本代表の伊東”としてワールドカップに集中するのだ。
「今、左サイドの若いウイング２人怪我してるんで、横山にやってもらうしかない。俺もいなくなりますし」
来たるワールドカップに向けて伊東は誓う。
「（昨季終盤に痛めた足首の）怪我も良くなって、個人的にはコンディションも上がってきて、いい状態で来ているので。あとは結果を出すだけです。ワールドカップで勝てるように、ゴール決めることができればいいと思ってます。個人的にも、チームとしても前回を超えて、優勝できるよう、貢献したいです」
伊東がルーベン戦後、チームを離脱することを、ニッキー・ハイエン監督に確認すると「イエス」と認めた。
「日本代表に招集されたため、あそらく明日（24日）に日本に向けて発つだろう。これから何が可能か我々も探るけれど、基本的には今日の試合が彼の今季ラストゲームだ」
――しかしカンファレンスリーグ出場権を得るために、伊東は大事な選手ですよね？
「はい、重要な選手です。しかし日本代表が彼を招集するならば...」
――FIFAのレギュレーションですよね？
「はい。FIFAレギュレーションです」
31日の壮行試合、日本対アイスランドを戦う伊東は、カンファレンスリーグ出場権獲得を横山に託した。
取材・文●中田 徹
【動画】プレーオフ２で伊東純也が今季６点目、そして横山歩夢が嬉しいベルギー１部初ゴール！