「とても素敵です」「最高の笑顔！」なでしこDF＆“Jリーグの女神”の仲良し２ショットが話題！「お２人とも明るい」
リバプール女子でプレーするなでしこジャパンDF清水梨紗が５月23日、自身のインスタグラムを更新。人気キャスターとの仲睦まじい２ショットが反響を呼んでいる。
清水は、「撮影の合間に見つけたフォトブース。えみりちゃんとずっと笑ってて楽しい思い出になりました」と綴り、複数枚の写真を公開した。
投稿に登場したのは、“Jリーグの女神”とも評される人気キャスターの中川絵美里さん。2025年のJリーグアウォーズで総合司会を務めるなど、サッカーファンにはおなじみの存在だ。
公開された写真では、肩を寄せ合いながらピースサインを見せたり、ふたりでハートマークを作ったりと、終始リラックスした様子。満面の笑みを浮かべ、和やかな空気感が伝わるショットとなっている。
この投稿にはファンからも、「とても素敵です」「最高の笑顔」「楽しそうだ。普通の女の子になってる」「お２人とも明るい」など、温かいコメントが寄せられた。
29歳の清水は昨年９月、マンチェスター・シティからリバプールへ期限付き移籍。2025-26シーズンはリーグ戦14試合に出場し、海外の舞台で存在感を示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】満面スマイル！ 清水梨紗と人気キャスターとの密着ショット！
清水は、「撮影の合間に見つけたフォトブース。えみりちゃんとずっと笑ってて楽しい思い出になりました」と綴り、複数枚の写真を公開した。
投稿に登場したのは、“Jリーグの女神”とも評される人気キャスターの中川絵美里さん。2025年のJリーグアウォーズで総合司会を務めるなど、サッカーファンにはおなじみの存在だ。
この投稿にはファンからも、「とても素敵です」「最高の笑顔」「楽しそうだ。普通の女の子になってる」「お２人とも明るい」など、温かいコメントが寄せられた。
29歳の清水は昨年９月、マンチェスター・シティからリバプールへ期限付き移籍。2025-26シーズンはリーグ戦14試合に出場し、海外の舞台で存在感を示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】満面スマイル！ 清水梨紗と人気キャスターとの密着ショット！