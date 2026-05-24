【福島県】「鏡のように輝く猪苗代湖を見下ろす」猪苗代温泉の魅力とは？ ハーブ園や十割そばを楽しむ旅
福島県を代表する秀峰・磐梯山のふもと、鏡のように輝く猪苗代湖を見下ろす高台に位置する「猪苗代（いなわしろ）温泉」。
この温泉は、広大な敷地を誇る一大リゾート「リステルパーク」内にあり、地下1200メートルから湧き出る豊かな天然温泉を存分に楽しめるのが魅力です。
泉質は、肌に優しいアルカリ性単純温泉。さらさらとした湯触りが特徴で、美肌効果が期待できることから「美肌の湯」としても親しまれています。
一番の見どころは、何といっても展望露天風呂からの絶景です。眼下に広がる猪苗代湖の雄大な景色と、四季折々に表情を変える磐梯高原の風を感じながらの入浴は、まさに至福のひととき。
また、水着で楽しめる本格的なクアハウスや温泉プール、サウナなども完備されており、健康維持やレジャー、美容目的など、世代を問わず幅広いスタイルで温泉を満喫できるリゾート温泉地となっています。
約10万平方メートルの広さを誇る「猪苗代ハーブ園」では、春の菜の花、夏のラベンダーやひまわり、秋のコスモスやコキアなど、季節ごとの花々が鮮やかなパッチワークを描きます。
そして、アクティビティも充実。ツリーアドベンチャーやジップラインといったスリル満点の野外施設、冬には隣接するスキー場でのウィンタースポーツと、アクティブ派も大満足の施設がそろっています。
周辺には、世界的な細菌学者・野口英世の生涯を学べる「野口英世記念館」や、明治時代の洋風建築が美しい重要文化財「天鏡閣」など、歴史を辿るスポットも点在。
さらに、猪苗代湖でのSUP体験や湖畔でのキャンプ、春には「観音寺川の桜」が作る美しい桜のトンネルなど、自然の恩恵を五感で楽しめる見どころが豊富です。
グルメでは、猪苗代名物の「十割そば」や、湖の水草を活用した「ひし茶」もぜひ味わいたい逸品。心も身体も満たされる、ぜいたくなリゾートステイが叶うエリアです。
「スキーで行ってみたい。その後にゆっくり入りたい」（40代男性／福岡県）」
「猪苗代湖にはホテルや旅館がたくさんありますので、一人での宿泊でも困らないと思います」（40代男性／兵庫県）」
「子どもの頃から名前だけは知っている猪苗代に興味があるから」（40代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
この温泉は、広大な敷地を誇る一大リゾート「リステルパーク」内にあり、地下1200メートルから湧き出る豊かな天然温泉を存分に楽しめるのが魅力です。
泉質は、肌に優しいアルカリ性単純温泉。さらさらとした湯触りが特徴で、美肌効果が期待できることから「美肌の湯」としても親しまれています。
また、水着で楽しめる本格的なクアハウスや温泉プール、サウナなども完備されており、健康維持やレジャー、美容目的など、世代を問わず幅広いスタイルで温泉を満喫できるリゾート温泉地となっています。
「猪苗代温泉」周辺には何がある？猪苗代温泉がある「リステルパーク」内だけでも、一日中楽しめるスポットが満載です。
約10万平方メートルの広さを誇る「猪苗代ハーブ園」では、春の菜の花、夏のラベンダーやひまわり、秋のコスモスやコキアなど、季節ごとの花々が鮮やかなパッチワークを描きます。
そして、アクティビティも充実。ツリーアドベンチャーやジップラインといったスリル満点の野外施設、冬には隣接するスキー場でのウィンタースポーツと、アクティブ派も大満足の施設がそろっています。
周辺には、世界的な細菌学者・野口英世の生涯を学べる「野口英世記念館」や、明治時代の洋風建築が美しい重要文化財「天鏡閣」など、歴史を辿るスポットも点在。
さらに、猪苗代湖でのSUP体験や湖畔でのキャンプ、春には「観音寺川の桜」が作る美しい桜のトンネルなど、自然の恩恵を五感で楽しめる見どころが豊富です。
グルメでは、猪苗代名物の「十割そば」や、湖の水草を活用した「ひし茶」もぜひ味わいたい逸品。心も身体も満たされる、ぜいたくなリゾートステイが叶うエリアです。
「スキーで行ってみたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「スキーで行ってみたい。その後にゆっくり入りたい」（40代男性／福岡県）」
「猪苗代湖にはホテルや旅館がたくさんありますので、一人での宿泊でも困らないと思います」（40代男性／兵庫県）」
「子どもの頃から名前だけは知っている猪苗代に興味があるから」（40代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)